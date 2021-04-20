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Жириновский предложил принимать в вузы только с прививкой от COVID-19
Жириновский предложил принимать в вузы только с прививкой от COVID-19
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил принимать в вузы только при наличии прививки от COVID-19. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T12:25
2021-04-20T12:25
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владимир жириновский
общество
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил принимать в вузы только при наличии прививки от COVID-19."В вузы принимать всех, кто с прививкой. А то в Европе очередь на прививку, а у нас пустые кабинеты. Вчера выступал в аудитории на 150 человек – ни один не сделал прививку… Надо всем сделать, иначе мы это никогда не остановим. Миллионы уже заболели, миллионы уже умерли", - заявил лидер ЛДПР журналистам во вторник.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир жириновский, общество

Жириновский предложил принимать в вузы только с прививкой от COVID-19

12:25 20.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил принимать в вузы только при наличии прививки от COVID-19.
"В вузы принимать всех, кто с прививкой. А то в Европе очередь на прививку, а у нас пустые кабинеты. Вчера выступал в аудитории на 150 человек – ни один не сделал прививку… Надо всем сделать, иначе мы это никогда не остановим. Миллионы уже заболели, миллионы уже умерли", - заявил лидер ЛДПР журналистам во вторник.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВладимир ЖириновскийОбщество
 
 
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