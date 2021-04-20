https://ria.ru/20210420/zhirinovskiy-1729074291.html

Жириновский предложил принимать в вузы только с прививкой от COVID-19

Жириновский предложил принимать в вузы только с прививкой от COVID-19

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил принимать в вузы только при наличии прививки от COVID-19. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T12:25

2021-04-20T12:25

2021-04-20T12:25

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

владимир жириновский

общество

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил принимать в вузы только при наличии прививки от COVID-19."В вузы принимать всех, кто с прививкой. А то в Европе очередь на прививку, а у нас пустые кабинеты. Вчера выступал в аудитории на 150 человек – ни один не сделал прививку… Надо всем сделать, иначе мы это никогда не остановим. Миллионы уже заболели, миллионы уже умерли", - заявил лидер ЛДПР журналистам во вторник.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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