https://ria.ru/20210420/zheleznogorsk-1729039218.html

Прокурор прокомментировал повторное заражение детей в Красноярском крае

Прокурор прокомментировал повторное заражение детей в Красноярском крае

Антисанитарные условия и нежелание ответственных лиц исправлять ситуацию привели к повторному заражению детей в школе космонавтики в красноярском Железногорске, РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T09:30

2021-04-20T09:30

2021-04-20T09:30

следственный комитет россии (ск рф)

красноярский край

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 20 апр - РИА Новости. Антисанитарные условия и нежелание ответственных лиц исправлять ситуацию привели к повторному заражению детей в школе космонавтики в красноярском Железногорске, заявил на пресс-конференции журналистам прокурор Красноярского края Роман Тютюник.Ранее СК сообщил, что 5 апреля в следственные органы поступило сообщение об отравлении 11 школьников 8-11-х классов КГАОУ "Школа космонавтики" в Железногорске. Был госпитализирован один ребенок. По данному факту СК начал проверку.В середине марта сообщалось, что трое учеников школы космонавтики в Железногорске госпитализированы с отравлением, всего медицинская помощь потребовалась 18 ученикам. В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что повар, который отвечал за работу пищеблока в школе, уволен. Также было внесено представление директору КГБУ "Центр питания" об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства.

https://ria.ru/20210419/pitanie-1728880543.html

красноярский край

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2021

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следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, происшествия