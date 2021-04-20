Прокурор прокомментировал повторное заражение детей в Красноярском крае
КРАСНОЯРСК, 20 апр - РИА Новости. Антисанитарные условия и нежелание ответственных лиц исправлять ситуацию привели к повторному заражению детей в школе космонавтики в красноярском Железногорске, заявил на пресс-конференции журналистам прокурор Красноярского края Роман Тютюник.
Ранее СК сообщил, что 5 апреля в следственные органы поступило сообщение об отравлении 11 школьников 8-11-х классов КГАОУ "Школа космонавтики" в Железногорске. Был госпитализирован один ребенок. По данному факту СК начал проверку.
"Там банальный бардак и грязь. Даже после первого сигнала не удосужились ответственные должностные лица сделать должную приборку и обезопасить детей от повторного заражения. Эти лица будут следственными органами определены и привлечены к уголовной ответственности", - сказал Тютюник.
В середине марта сообщалось, что трое учеников школы космонавтики в Железногорске госпитализированы с отравлением, всего медицинская помощь потребовалась 18 ученикам. В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что повар, который отвечал за работу пищеблока в школе, уволен. Также было внесено представление директору КГБУ "Центр питания" об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства.
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