https://ria.ru/20210420/zelenskiy-1729179449.html

Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться в Донбассе

Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу в Донбассе. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-20T22:21

2021-04-20T22:21

2021-04-21T01:39

владимир зеленский

донбасс

владимир путин

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КИЕВ, 20 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу в Донбассе.По его словам, на заседаниях советников "нормандской четверки" и подгруппы по безопасности в ТКГ обсуждали восстановление режима перемирия. Там также прозвучало предложение приехать на линию соприкосновения — чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию."А что мне понимать? Я каждый месяц там бываю. Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война", — сказал Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном в Telegram.Он отметил, что Киев взволнован из-за перемещения российских войск около украинских границ, добавив, что его страна не хочет войны, но готова к ней. При этом, по словам Зеленского, Украина никогда не перестанет бороться за мир дипломатическим путем."Наш принцип прост: Украина не начинает войну первой, но Украина всегда стоит до последнего", — подчеркнул глава государства.Зеленский заметил, что в случае войны проигрывают обе стороны и речь идет о миллионах человеческих жизней.Конфликт в ДонбассеГражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.В июле прошлого года в силу вступил всеобъемлющий режим перемирия. Однако с февраля бои ужесточились, а в апреле в ДНР сообщили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника. Кроме того, ВСУ обстреливают республики из запрещенного "Минском-2" оружия.В Москве выражали беспокойство из-за обострения конфликта. Как указывала официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия не заинтересована в раздувании гражданской войны в Донбассе и сделает все возможное для защиты его жителей. Она также призвала союзников Украины прекратить подстрекать киевский режим к кровавым авантюрам в регионе.Как подчеркивал Владимир Путин, Россия не бросит Донбасс — "несмотря ни на что". При этом он отмечал, что, прежде чем принять какое-то решение, надо подумать о последствиях.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что Москва продолжит оказывать помощь проживающим там русскоязычным людям, в том числе гуманитарную. Он также пояснил, что Россия может перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение и должна обеспечить свою безопасность в условиях, когда у ее границ есть нестабильный регион.

https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html

https://ria.ru/20210416/nato-1728252503.html

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, донбасс, владимир путин