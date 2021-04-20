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https://ria.ru/20210420/zakharova-1729046835.html
Захарова возмутилась, что США не прокомментировали ситуацию с послом
Захарова возмутилась, что США не прокомментировали ситуацию с послом
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что посольство США не может найти времени, чтобы прокомментировать ситуацию с отъездом... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T10:24
2021-04-20T10:24
россия
джон салливан
мария захарова
сергей лавров
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что посольство США не может найти времени, чтобы прокомментировать ситуацию с отъездом своего посла и СМИ вынуждены обращаться в российский МИД."Они (журналисты) формулируют вопрос, я бы сказала, иезуитски: информировали ли нас американцы, американские дипломаты о планах своего посла. Я понимаю, почему западные журналисты должны вот так выкручиваться, таким образом переставлять слова и находить формулировки и задавать этот вопрос нам: потому что американские представители - ни Белый дом, ни госдеп, ни пресс-служба американского посольства в Москве - не находят полминуты времени, чтобы прокомментировать то, что они комментировать обязаны", - возмутилась Захарова в эфире "Вести FM".Глава МИД РФ Сергей Лавров 16 апреля заявил, что российская сторона рекомендовала послу Джону Салливану "поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации".Позже издание Axios со ссылкой на представителя госдепартамента США сообщило, что американский посол в России на этой неделе вернется в США, после чего "в ближайшие недели" приедет обратно в Москву.
https://radiosputnik.ria.ru/20210420/posol-1729031611.html
https://ria.ru/20210420/sallivan-1729025166.html
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россия, джон салливан, мария захарова, сергей лавров, москва, сша, в мире

Захарова возмутилась, что США не прокомментировали ситуацию с послом

10:24 20.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что посольство США не может найти времени, чтобы прокомментировать ситуацию с отъездом своего посла и СМИ вынуждены обращаться в российский МИД.
"Они (журналисты) формулируют вопрос, я бы сказала, иезуитски: информировали ли нас американцы, американские дипломаты о планах своего посла. Я понимаю, почему западные журналисты должны вот так выкручиваться, таким образом переставлять слова и находить формулировки и задавать этот вопрос нам: потому что американские представители - ни Белый дом, ни госдеп, ни пресс-служба американского посольства в Москве - не находят полминуты времени, чтобы прокомментировать то, что они комментировать обязаны", - возмутилась Захарова в эфире "Вести FM".
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
Вчера, 08:14
Посол США в России Джон Салливан вызван в Вашингтон
Глава МИД РФ Сергей Лавров 16 апреля заявил, что российская сторона рекомендовала послу Джону Салливану "поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации".
Позже издание Axios со ссылкой на представителя госдепартамента США сообщило, что американский посол в России на этой неделе вернется в США, после чего "в ближайшие недели" приедет обратно в Москву.
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
Вчера, 03:45
Axios: посол США отказался покинуть Россию, несмотря на рекомендацию МИД
 
РоссияДжон СалливанМария ЗахароваСергей ЛавровМоскваСШАВ мире
 
 
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