https://ria.ru/20210420/zakharova-1729046835.html

Захарова возмутилась, что США не прокомментировали ситуацию с послом

Захарова возмутилась, что США не прокомментировали ситуацию с послом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что посольство США не может найти времени, чтобы прокомментировать ситуацию с отъездом... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T10:24

2021-04-20T10:24

2021-04-20T10:24

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что посольство США не может найти времени, чтобы прокомментировать ситуацию с отъездом своего посла и СМИ вынуждены обращаться в российский МИД."Они (журналисты) формулируют вопрос, я бы сказала, иезуитски: информировали ли нас американцы, американские дипломаты о планах своего посла. Я понимаю, почему западные журналисты должны вот так выкручиваться, таким образом переставлять слова и находить формулировки и задавать этот вопрос нам: потому что американские представители - ни Белый дом, ни госдеп, ни пресс-служба американского посольства в Москве - не находят полминуты времени, чтобы прокомментировать то, что они комментировать обязаны", - возмутилась Захарова в эфире "Вести FM".Глава МИД РФ Сергей Лавров 16 апреля заявил, что российская сторона рекомендовала послу Джону Салливану "поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации".Позже издание Axios со ссылкой на представителя госдепартамента США сообщило, что американский посол в России на этой неделе вернется в США, после чего "в ближайшие недели" приедет обратно в Москву.

https://radiosputnik.ria.ru/20210420/posol-1729031611.html

https://ria.ru/20210420/sallivan-1729025166.html

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россия, джон салливан, мария захарова, сергей лавров, москва, сша, в мире