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Россиянам объяснили, зачем звонят "бесплатные" юристы
Россиянам объяснили, зачем звонят "бесплатные" юристы
Звонки с предложением получить бесплатные юридические услуги в большинстве случаев — это мошенничество, уверен глава московской коллегии адвокатов "Князев и... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T04:08
2021-04-20T04:08
2021-04-20T14:12
россия
андрей князев
общество
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Звонки с предложением получить бесплатные юридические услуги в большинстве случаев — это мошенничество, уверен глава московской коллегии адвокатов "Князев и партнеры" Андрей Князев. Как оно работает, он объяснил в интервью радио Sputnik. Адвокат посоветовал насторожиться, когда вас настойчиво уговаривают и подталкивают к каким-то действиям. Нужно подумать, почему вдруг кто-то будет на вас работать без оплаты. В некоторых случаях людям действительно положена бесплатная помощь адвоката, уточнил Андрей Князев. Но это касается совершенно определенной категории дел. "Бесплатная адвокатская помощь у нас положена по делам о пенсиях, по делам ветеранов, по делам трудоустройства беременных женщин и, естественно, по уголовным делам, если человек не может сам себе позволить адвоката. Эти категории дел строго ограничены. Если ты пенсионер или просто пожилой человек, то тебя во всех делах не должны обслуживать бесплатно", — подчеркнул Андрей Князев в интервью радио Sputnik.По его словам, не стоит вступать в переговоры с теми, кто навязывает юридические услуги по телефону. А если вам действительно положена бесплатная помощь адвокатов, то в случае необходимости лучше самостоятельно выбирать юридическую фирму, которой вы доверяете, а не соглашаться на помощь "телефонных" юристов.
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости.
Звонки с предложением получить бесплатные юридические услуги в большинстве случаев — это мошенничество, уверен глава московской коллегии адвокатов "Князев и партнеры" Андрей Князев
. Как оно работает, он объяснил в интервью радио Sputnik
.
"Тут умысел в том, чтобы заманить человека в офис и получить с него деньги. На месте молодая девушка скажет вам одну сумму за ненужные вам услуги, а потом выйдет седой старичок и скажет, что лично для вас есть специальное предложение с более низкой ценой. Это людям приятно, и они покупаются", — сказал Андрей Князев.
Адвокат посоветовал насторожиться, когда вас настойчиво уговаривают и подталкивают к каким-то действиям. Нужно подумать, почему вдруг кто-то будет на вас работать без оплаты.
В некоторых случаях людям действительно положена бесплатная помощь адвоката, уточнил Андрей Князев. Но это касается совершенно определенной категории дел.
"Бесплатная адвокатская помощь у нас положена по делам о пенсиях, по делам ветеранов, по делам трудоустройства беременных женщин и, естественно, по уголовным делам, если человек не может сам себе позволить адвоката. Эти категории дел строго ограничены. Если ты пенсионер или просто пожилой человек, то тебя во всех делах не должны обслуживать бесплатно", — подчеркнул Андрей Князев в интервью радио Sputnik.
По его словам, не стоит вступать в переговоры с теми, кто навязывает юридические услуги по телефону. А если вам действительно положена бесплатная помощь адвокатов, то в случае необходимости лучше самостоятельно выбирать юридическую фирму, которой вы доверяете, а не соглашаться на помощь "телефонных" юристов.