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Юморист из "Кривого зеркала" ответил на обвинения в изнасиловании
Юморист из "Кривого зеркала" ответил на обвинения в изнасиловании
Эстрадный артист Александр Морозов, известный по передаче "Кривое зеркало", отверг обвинения в изнасиловании студентки Елизаветы Еременко, пишет "Газета.ру". РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T17:02
2021-04-20T19:17
шоубиз
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александр морозов
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Эстрадный артист Александр Морозов, известный по передаче "Кривое зеркало", отверг обвинения в изнасиловании студентки Елизаветы Еременко, пишет "Газета.ру".Комик подтвердил, что знаком с девушкой и проводил с ней время."Как все у нас было в действительности? Как у взрослых, все было хорошо. Все было прекрасно, на мой взгляд. А уж как ей показалось — это ее дело", — заявил юморист.Морозов отметил, что не беспокоится о последствиях инцидента, так как это вряд ли скажется на его карьере.Ранее 22-летняя студентка Елизавета Еременко рассказала, что познакомилась с Морозовым в Сети. После свидания пара отправилась в один из московских отелей: там артист, по словам девушки, изнасиловал ее и избил.
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россия, александр морозов

Юморист из "Кривого зеркала" ответил на обвинения в изнасиловании

17:02 20.04.2021 (обновлено: 19:17 20.04.2021)
 
© Фото : @morozov_artist/InstagramАлександр Морозов
Александр Морозов - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© Фото : @morozov_artist/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Эстрадный артист Александр Морозов, известный по передаче "Кривое зеркало", отверг обвинения в изнасиловании студентки Елизаветы Еременко, пишет "Газета.ру".
Комик подтвердил, что знаком с девушкой и проводил с ней время.
"Как все у нас было в действительности? Как у взрослых, все было хорошо. Все было прекрасно, на мой взгляд. А уж как ей показалось — это ее дело", — заявил юморист.
Морозов отметил, что не беспокоится о последствиях инцидента, так как это вряд ли скажется на его карьере.

"Да какая карьера? Все артисты без работы. <...> Хоть есть повод, о чем поговорить. Изнасилование — вот молодец, Морозов! Какая прелесть..." — подытожил он.

Ранее 22-летняя студентка Елизавета Еременко рассказала, что познакомилась с Морозовым в Сети. После свидания пара отправилась в один из московских отелей: там артист, по словам девушки, изнасиловал ее и избил.
Михаил Барщевский - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
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Михаила Барщевского обвинили в изнасиловании
 
ШоубизРоссияАлександр Морозов
 
 
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