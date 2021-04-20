https://ria.ru/20210420/yumorist-1729134519.html

Юморист из "Кривого зеркала" ответил на обвинения в изнасиловании

Юморист из "Кривого зеркала" ответил на обвинения в изнасиловании

Эстрадный артист Александр Морозов, известный по передаче "Кривое зеркало", отверг обвинения в изнасиловании студентки Елизаветы Еременко, пишет "Газета.ру". РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T17:02

2021-04-20T17:02

2021-04-20T19:17

шоубиз

россия

александр морозов

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Эстрадный артист Александр Морозов, известный по передаче "Кривое зеркало", отверг обвинения в изнасиловании студентки Елизаветы Еременко, пишет "Газета.ру".Комик подтвердил, что знаком с девушкой и проводил с ней время."Как все у нас было в действительности? Как у взрослых, все было хорошо. Все было прекрасно, на мой взгляд. А уж как ей показалось — это ее дело", — заявил юморист.Морозов отметил, что не беспокоится о последствиях инцидента, так как это вряд ли скажется на его карьере.Ранее 22-летняя студентка Елизавета Еременко рассказала, что познакомилась с Морозовым в Сети. После свидания пара отправилась в один из московских отелей: там артист, по словам девушки, изнасиловал ее и избил.

https://ria.ru/20200809/1575560585.html

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2021

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россия, александр морозов