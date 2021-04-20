США курируют милитаристские силы в Японии, заявил Нарышкин
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на открытии выставки "Разведчицы на службе Отечеству"
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Влиятельные силы в Японии, призывающие к агрессивной внешней политике, курируются США, позиция этих кругов не способствует стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Выступая в Москве на круглом столе, посвященном 75-летию со дня начала Токийского процесса над японскими военными преступниками, Нарышкин отметил, что истоки японского милитаризма надлежит искать не в культурных традициях Японии, а в давлении со стороны США. По его словам, сами же японцы - "тонкий и добрый народ".
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"К сожалению, подлинное раскаяние в преступлениях, совершенных милитаристами в период Второй мировой войны, еще не стало органической частью политической культуры официального Токио", - заявил Нарышкин.
"По-прежнему существуют влиятельные силы, которых не устраивает послевоенный пацифистский курс страны. Отказываясь извлекать уроки из своего собственного прошлого, они призывают к проведению более агрессивной внешней политики под патронатом США, что никак не способствует стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - добавил он.
По словам Нарышкина, к счастью, в Японии звучат "и другие, более мудрые голоса".
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