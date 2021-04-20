https://ria.ru/20210420/yaponiya-1729054903.html

США курируют милитаристские силы в Японии, заявил Нарышкин

США курируют милитаристские силы в Японии, заявил Нарышкин

Влиятельные силы в Японии, призывающие к агрессивной внешней политике, курируются США, позиция этих кругов не способствует стабильности в Азиатско-Тихоокеанском РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T11:05

2021-04-20T11:05

2021-04-20T11:05

российское историческое общество

сергей нарышкин

москва

япония

сша

в мире

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Влиятельные силы в Японии, призывающие к агрессивной внешней политике, курируются США, позиция этих кругов не способствует стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.Выступая в Москве на круглом столе, посвященном 75-летию со дня начала Токийского процесса над японскими военными преступниками, Нарышкин отметил, что истоки японского милитаризма надлежит искать не в культурных традициях Японии, а в давлении со стороны США. По его словам, сами же японцы - "тонкий и добрый народ"."К сожалению, подлинное раскаяние в преступлениях, совершенных милитаристами в период Второй мировой войны, еще не стало органической частью политической культуры официального Токио", - заявил Нарышкин."По-прежнему существуют влиятельные силы, которых не устраивает послевоенный пацифистский курс страны. Отказываясь извлекать уроки из своего собственного прошлого, они призывают к проведению более агрессивной внешней политики под патронатом США, что никак не способствует стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - добавил он.По словам Нарышкина, к счастью, в Японии звучат "и другие, более мудрые голоса".

https://ria.ru/20210303/yaponiya-1599729597.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210417/oruzhie-1728685891.html

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российское историческое общество, сергей нарышкин, москва, япония, сша, в мире