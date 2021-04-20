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США курируют милитаристские силы в Японии, заявил Нарышкин
США курируют милитаристские силы в Японии, заявил Нарышкин
Влиятельные силы в Японии, призывающие к агрессивной внешней политике, курируются США, позиция этих кругов не способствует стабильности в Азиатско-Тихоокеанском РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T11:05
2021-04-20T11:05
российское историческое общество
сергей нарышкин
москва
япония
сша
в мире
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Влиятельные силы в Японии, призывающие к агрессивной внешней политике, курируются США, позиция этих кругов не способствует стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.Выступая в Москве на круглом столе, посвященном 75-летию со дня начала Токийского процесса над японскими военными преступниками, Нарышкин отметил, что истоки японского милитаризма надлежит искать не в культурных традициях Японии, а в давлении со стороны США. По его словам, сами же японцы - "тонкий и добрый народ"."К сожалению, подлинное раскаяние в преступлениях, совершенных милитаристами в период Второй мировой войны, еще не стало органической частью политической культуры официального Токио", - заявил Нарышкин."По-прежнему существуют влиятельные силы, которых не устраивает послевоенный пацифистский курс страны. Отказываясь извлекать уроки из своего собственного прошлого, они призывают к проведению более агрессивной внешней политики под патронатом США, что никак не способствует стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - добавил он.По словам Нарышкина, к счастью, в Японии звучат "и другие, более мудрые голоса".
https://ria.ru/20210303/yaponiya-1599729597.html
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российское историческое общество, сергей нарышкин, москва, япония, сша, в мире

США курируют милитаристские силы в Японии, заявил Нарышкин

11:05 20.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на открытии выставки "Разведчицы на службе Отечеству"
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на открытии выставки Разведчицы на службе Отечеству - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Влиятельные силы в Японии, призывающие к агрессивной внешней политике, курируются США, позиция этих кругов не способствует стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Выступая в Москве на круглом столе, посвященном 75-летию со дня начала Токийского процесса над японскими военными преступниками, Нарышкин отметил, что истоки японского милитаризма надлежит искать не в культурных традициях Японии, а в давлении со стороны США. По его словам, сами же японцы - "тонкий и добрый народ".
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"К сожалению, подлинное раскаяние в преступлениях, совершенных милитаристами в период Второй мировой войны, еще не стало органической частью политической культуры официального Токио", - заявил Нарышкин.
"По-прежнему существуют влиятельные силы, которых не устраивает послевоенный пацифистский курс страны. Отказываясь извлекать уроки из своего собственного прошлого, они призывают к проведению более агрессивной внешней политики под патронатом США, что никак не способствует стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - добавил он.
По словам Нарышкина, к счастью, в Японии звучат "и другие, более мудрые голоса".
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