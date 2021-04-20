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В Японии возбудили дело на гражданина Китая, подозреваемого в кибератаках
В Японии возбудили дело на гражданина Китая, подозреваемого в кибератаках
Полиция Японии возбудила дело на гражданина Китая по подозрению в его причастности к кибератакам, проведенным в 2016-2017 годах на Японское аэрокосмическое... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T08:53
2021-04-20T08:53
китай
япония
в мире
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ТОКИО, 20 апр – РИА Новости. Полиция Японии возбудила дело на гражданина Китая по подозрению в его причастности к кибератакам, проведенным в 2016-2017 годах на Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) и еще 200 научно-исследовательских институтов оборонного характера, сообщило агентство Киодо.Гражданин Китая, работающий системным инженером в крупной государственной коммуникационной компании КНР, подозревается в том, что пять раз с сентября 2016 по апрель 2017 года брал в аренду серверы в Японии на вымышленное имя, а затем передавал ID группе китайских хакеров Tick. Сообщается, что он был членом китайской компартии, Японию уже покинул. Согласно данным следствия, хакеры действовали по указанию китайской армии.Кроме того, стало известно, что еще один китайский гражданин, проходивший стажировку в Японии, по указанию от киберподразделения №61419 китайской армии также брал в аренду сервер в Японии на вымышленное имя.Как считает полиция, в 2016-2017 годах JAXA, а также около 200 предприятий, связанных с аэрокосмической отраслью, и научно-исследовательские институты подверглись крупномасштабной кибератаке. JAXA признало факт атаки, но сообщило, что утечки данных не произошло.Полиция Японии считает, что в прошлом году в стране в день происходило 6506 несанкционированных подключений, за которыми стоят кибератаки. В 2016 году эта цифра составила 1692.
https://ria.ru/20170621/1496965200.html
https://ria.ru/20201020/kiberataki-1580595482.html
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китай, япония, в мире

В Японии возбудили дело на гражданина Китая, подозреваемого в кибератаках

08:53 20.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ТОКИО, 20 апр – РИА Новости. Полиция Японии возбудила дело на гражданина Китая по подозрению в его причастности к кибератакам, проведенным в 2016-2017 годах на Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) и еще 200 научно-исследовательских институтов оборонного характера, сообщило агентство Киодо.
Гражданин Китая, работающий системным инженером в крупной государственной коммуникационной компании КНР, подозревается в том, что пять раз с сентября 2016 по апрель 2017 года брал в аренду серверы в Японии на вымышленное имя, а затем передавал ID группе китайских хакеров Tick. Сообщается, что он был членом китайской компартии, Японию уже покинул. Согласно данным следствия, хакеры действовали по указанию китайской армии.
Логотип компании Honda. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.06.2017
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В Японии на день остановили работу завода Honda из-за кибератаки
Кроме того, стало известно, что еще один китайский гражданин, проходивший стажировку в Японии, по указанию от киберподразделения №61419 китайской армии также брал в аренду сервер в Японии на вымышленное имя.
Как считает полиция, в 2016-2017 годах JAXA, а также около 200 предприятий, связанных с аэрокосмической отраслью, и научно-исследовательские институты подверглись крупномасштабной кибератаке. JAXA признало факт атаки, но сообщило, что утечки данных не произошло.
Полиция Японии считает, что в прошлом году в стране в день происходило 6506 несанкционированных подключений, за которыми стоят кибератаки. В 2016 году эта цифра составила 1692.
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