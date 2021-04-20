Пострадавшие при ЧП с газом в Нижегородской области получат компенсацию
© Фото : МЧС РоссииПожар в жилом доме в Нижегородской области, где взорвался газ
© Фото : МЧС России
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Пострадавшим при ЧП в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района окажут материальную помощь, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Соответствующее поручение губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал министерству социальной политики региона.
"Жильцам дома, здоровью которых произошедшее не причинило вред, будет выплачено по 10 тысяч рублей. Получившим травмы выделим по 100 тысяч рублей. В случае если спасатели обнаружат погибших, родственникам выплатят по 200 тысяч рублей", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Он отметил, что каждый случай будет рассматриваться индивидуально, в том числе с учетом материального ущерба и принятых решений по поводу последующего предоставления жилья.
По оперативным данным, четверо взрослых и четверо детей были госпитализированы после обрушения дома, у одного из детей при этом травм не обнаружено. Пострадавшие находятся в медучреждениях Арзамаса и Дальнеконстантиновского района. Решается вопрос о целесообразности их транспортировки в медучреждения областного центра. На месте происшествия продолжают работать специалисты, организован оперативный штаб.
Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, взрыв газа произошел в трехэтажном жилом доме на улице Новоселова в селе Маргуша в Дальнеконстантиновском районе вечером в понедельник. Произошло частичное обрушение четырех квартир на втором и третьем этажах. По данным регионального МЧС, судьба еще одного ребенка остается неизвестной.
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