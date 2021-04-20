https://ria.ru/20210420/vzryv-1729022634.html

Пострадавшие при ЧП с газом в Нижегородской области получат компенсацию

Пострадавшие при ЧП с газом в Нижегородской области получат компенсацию

Пострадавшим при ЧП в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района окажут материальную помощь, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T01:51

2021-04-20T01:51

2021-04-20T01:51

взрыв в жилом доме в нижегородской области

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нижегородская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729019513_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_92a05477633a411e229fe129e0d818ee.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Пострадавшим при ЧП в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района окажут материальную помощь, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.Соответствующее поручение губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал министерству социальной политики региона.Он отметил, что каждый случай будет рассматриваться индивидуально, в том числе с учетом материального ущерба и принятых решений по поводу последующего предоставления жилья.По оперативным данным, четверо взрослых и четверо детей были госпитализированы после обрушения дома, у одного из детей при этом травм не обнаружено. Пострадавшие находятся в медучреждениях Арзамаса и Дальнеконстантиновского района. Решается вопрос о целесообразности их транспортировки в медучреждения областного центра. На месте происшествия продолжают работать специалисты, организован оперативный штаб.Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, взрыв газа произошел в трехэтажном жилом доме на улице Новоселова в селе Маргуша в Дальнеконстантиновском районе вечером в понедельник. Произошло частичное обрушение четырех квартир на втором и третьем этажах. По данным регионального МЧС, судьба еще одного ребенка остается неизвестной.Региональный СУСК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).

https://ria.ru/20210420/vzryv-1729021176.html

https://ria.ru/20210419/vzryvy-1729016224.html

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв в жилом доме в нижегородской области, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, происшествия