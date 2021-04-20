https://ria.ru/20210420/vzryv-1729018618.html

Спасатели ищут одного ребенка после взрыва газа в Нижегородской области

Спасатели ищут одного ребенка после взрыва газа в Нижегородской области

Судьба одного ребенка остается неизвестной после взрыва газа в жилом доме в Дальнеконстантиновском районе, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T00:09

2021-04-20T00:09

2021-04-20T00:29

взрыв в жилом доме в нижегородской области

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нижегородская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Судьба одного ребенка остается неизвестной после взрыва газа в жилом доме в Дальнеконстантиновском районе, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.Ранее региональный минздрав сообщил, что в местную больницу доставили четырех детей из одной семьи, проживавшей в разрушенном взрывом газа доме. Девочку 2,5 месяцев извлекли из-под завала, у нее ушибы верхних конечностей, туловища, ссадины, ушиб грудной клетки. У мальчика 2,5 лет - черепно-мозговая травма, еще один ребенок получил травму правого голеностопного сустава. Четвертый ребенок не получил никаких травм.Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, взрыв газа произошел в трехэтажном жилом доме на улице Новоселова в селе Маргуша в Дальнеконстантиновском районе вечером в понедельник. Произошло частичное обрушение четырех квартир на втором и третьем этажах. По уточненной информации, в результате происшествия пострадали семь человек.На месте происшествия возник пожар на площади около 1200 квадратных метров. Работают службы экстренного реагирования, проводится эвакуация жильцов. Причиной взрыва и пожара в доме в Нижегородской области, предварительно, стала утечка газа из-за неисправности оборудования.На данный момент горит кровля дома, площадь составляет 900 квадратных метров. Всего в ликвидации последствий данного происшествия задействовано 237 человек и 50 единиц техники.

https://ria.ru/20210419/vzryvy-1729016224.html

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нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв в жилом доме в нижегородской области, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, происшествия