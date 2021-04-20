https://ria.ru/20210420/vystavka-1729061770.html
Выставка "Не живопись" Пикассо, Матисса, Леже открылась в музее Пушкина
Выставка "Не живопись" Пикассо, Матисса, Леже открылась в музее Пушкина
выставка
2021-04-20T13:15
2021-04-20T13:15
2021-04-20T13:36
культура
новости культуры
выставки
музеи
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
анри матисс
пабло пикассо
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Выставка "Не живопись. Декоративно-прикладное искусство из коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина" открылась в музее во вторник, на ней можно будет увидеть более 70 работ из керамики и текстиля, созданных знаменитыми мастерами ХХ века, сообщила пресс-служба музея.Всего на выставке будет показано более 70 работ. Также будут представлены уникальные фаянсовые вазы, приобретенные в начале XX века знаменитым коллекционером Иваном Морозовым."Керамика оказалась для художников органичным продолжением их творчества: выбор изобразительных мотивов, ритмическое построение композиций, особенности палитры и характерного мазка позволяют безошибочно увидеть в каждом из этих предметов авторскую индивидуальность", - подчеркнули в пресс-службе ГМИИ имени Пушкина.Выставка продлится до 20 июня 2021 года, заключили в пресс-службе.
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новости культуры, выставки, музеи, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, анри матисс, пабло пикассо
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Выставка "Не живопись. Декоративно-прикладное искусство из коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина" открылась в музее во вторник, на ней можно будет увидеть более 70 работ из керамики и текстиля, созданных знаменитыми мастерами ХХ века, сообщила пресс-служба музея.
"ГМИИ им. А.С. Пушкина представляет выставку "Не живопись. Декоративно-прикладное искусство из коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина". Впервые основной темой экспозиции станет не живопись, а керамика и текстиль, созданные знаменитыми мастерами ХХ века Пабло Пикассо, Анри Матиссом, Раулем Дюфи, Морисом Дени, Фернаном Леже", - сказано в сообщении пресс-службы.
Всего на выставке будет показано более 70 работ. Также будут представлены уникальные фаянсовые вазы, приобретенные в начале XX века знаменитым коллекционером Иваном Морозовым.
"Керамика оказалась для художников органичным продолжением их творчества: выбор изобразительных мотивов, ритмическое построение композиций, особенности палитры и характерного мазка позволяют безошибочно увидеть в каждом из этих предметов авторскую индивидуальность", - подчеркнули в пресс-службе ГМИИ имени Пушкина.
Выставка продлится до 20 июня 2021 года, заключили в пресс-службе.