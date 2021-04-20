https://ria.ru/20210420/vspyshka-1729051881.html

На Солнце произошла уникальная вспышка

На Солнце произошла уникальная вспышка

Уникальная вспышка среднего класса произошла на Солнце минувшей ночью, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T10:47

2021-04-20T10:47

2021-04-20T13:45

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Уникальная вспышка среднего класса произошла на Солнце минувшей ночью, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук.Как пояснил РИА Новости заведующий лабораторией Сергей Кузин, она не представляет угрозы, но через два-три дня может вызвать небольшую магнитную бурю.Ученый отметил, что в период максимума активности Солнца подобные явления происходят через день.Согласно информации лаборатории, вспышку класса "М" зафиксировали с 2:19 по 2:59 (по московскому времени). Индекс вспышечной активности повысили с зеленого уровня до желтого.

https://ria.ru/20210420/burya-1729024053.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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