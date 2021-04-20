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На Солнце произошла уникальная вспышка
На Солнце произошла уникальная вспышка
Уникальная вспышка среднего класса произошла на Солнце минувшей ночью, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T10:47
2021-04-20T13:45
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Уникальная вспышка среднего класса произошла на Солнце минувшей ночью, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук.Как пояснил РИА Новости заведующий лабораторией Сергей Кузин, она не представляет угрозы, но через два-три дня может вызвать небольшую магнитную бурю.Ученый отметил, что в период максимума активности Солнца подобные явления происходят через день.Согласно информации лаборатории, вспышку класса "М" зафиксировали с 2:19 по 2:59 (по московскому времени). Индекс вспышечной активности повысили с зеленого уровня до желтого.
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земля, солнце, космос - риа наука, общество

На Солнце произошла уникальная вспышка

10:47 20.04.2021 (обновлено: 13:45 20.04.2021)
 
© Фото : Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, ФИАНФотография солнечной короны. 20 апреля 2021
Фотография солнечной короны. 20 апреля 2021 - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© Фото : Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН
Фотография солнечной короны. 20 апреля 2021
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Уникальная вспышка среднего класса произошла на Солнце минувшей ночью, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук.
Как пояснил РИА Новости заведующий лабораторией Сергей Кузин, она не представляет угрозы, но через два-три дня может вызвать небольшую магнитную бурю.

"Для нас эта вспышка уникальная, потому что мы впали в очень глубокий минимум солнечной активности и за последнее время таких вспышек было четыре-пять", — сказал он.

Ученый отметил, что в период максимума активности Солнца подобные явления происходят через день.
Согласно информации лаборатории, вспышку класса "М" зафиксировали с 2:19 по 2:59 (по московскому времени). Индекс вспышечной активности повысили с зеленого уровня до желтого.
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