https://ria.ru/20210420/voditeli-1729105980.html

Московских водителей предупредили об ухудшении ситуации на дорогах

Московских водителей предупредили об ухудшении ситуации на дорогах

Ухудшение видимости и мелкие ДТП возможны в Москве из-за непогоды во вторник и среду, горожанам стоит быть внимательными за рулем, не парковаться под деревьями... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T14:37

2021-04-20T14:37

2021-04-20T14:37

департамент транспорта г. москвы

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Ухудшение видимости и мелкие ДТП возможны в Москве из-за непогоды во вторник и среду, горожанам стоит быть внимательными за рулем, не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Экстренное предупреждение МЧС: с 15 часов сегодня до 12 часов завтра в Москве местами ожидается дождь с мокрым снегом, ветер порывами до 15 метров в секунду. Возможны ухудшение видимости и мелкие ДТП. Будьте внимательны за рулем, не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210420/moskva-1729031877.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

департамент транспорта г. москвы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва