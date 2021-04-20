https://ria.ru/20210420/voditeli-1729105980.html
Московских водителей предупредили об ухудшении ситуации на дорогах
Московских водителей предупредили об ухудшении ситуации на дорогах
Ухудшение видимости и мелкие ДТП возможны в Москве из-за непогоды во вторник и среду, горожанам стоит быть внимательными за рулем, не парковаться под деревьями... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T14:37
2021-04-20T14:37
2021-04-20T14:37
департамент транспорта г. москвы
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Ухудшение видимости и мелкие ДТП возможны в Москве из-за непогоды во вторник и среду, горожанам стоит быть внимательными за рулем, не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Экстренное предупреждение МЧС: с 15 часов сегодня до 12 часов завтра в Москве местами ожидается дождь с мокрым снегом, ветер порывами до 15 метров в секунду. Возможны ухудшение видимости и мелкие ДТП. Будьте внимательны за рулем, не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210420/moskva-1729031877.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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департамент транспорта г. москвы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва