https://ria.ru/20210420/vaktsinatsiya-1729184945.html

В Италии разрешили прививать вакциной J&J людей старше 65 лет

В Италии разрешили прививать вакциной J&J людей старше 65 лет

Минздрав Италии рекомендует применять вакцину от коронавируса Janssen производителя Johnson & Johnson для лиц старше 60 лет аналогично с препаратом Vaxzevria... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T23:49

2021-04-20T23:49

2021-04-20T23:49

распространение коронавируса

astrazeneca

johnson & johnson

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РИМ, 20 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Минздрав Италии рекомендует применять вакцину от коронавируса Janssen производителя Johnson & Johnson для лиц старше 60 лет аналогично с препаратом Vaxzevria (бывшая AstraZeneca), заявили в коммюнике ведомства трое его видных экспертов.О безопасности вакцины J&J заявили президент Высшего совета здравоохранения и координатор научно-технического комитета по COVID-19 при правительстве Франко Локателли, глава управления по предупреждению заболеваний минздрава Джованни Рецца и директор Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa) Никола Магрини."Приняв во внимание постановление европейского агентства EMA и мнение Aifa, которое подтверждает крайне редкую частоту образования тромбов вследствие вакцинации против COVID-19 препаратом Janssen - Johnson & Johnson, и учитывая, что эта вакцина показала эффективность в предупреждении тяжелых случае заболевания, мы рекомендуем использовать те же условия применения, как с вакциной Vaxzevria", - говорится в коммюнике.Вакцина Janssen, использование которой в Италии разрешено для людей от 18 лет, должна "предпочтительно применяться для лиц старше 60 лет", которые нуждаются в первоочередной защите, имея риск тяжелого и смертельного заболевания, отмечается в сообщении минздрава.После сообщения министерства комиссар по чрезвычайной ситуации COVID-19 генерал Франческо Паоло Фильиуоло заявил, что в среду начнется распределение первой партии вакцины Janssen, которая была доставлена неделю назад на авиабазу Пратика-ди-Маре. Груз насчитывает 184 тысячи доз.Власти Италии поставили задачу вакцинировать 80% населения и добиться образования коллективного иммунитета в стране к концу сентября. По данным минздрава, по состоянию на вторник в стране распределены уже 15,8 миллиона доз вакцин от COVID-19. Однако пока только 4,6 миллиона человек сделали оба укола препарата от коронавируса. В большинстве случаев (11,8 миллиона доз) вакцинация проведена препаратом Pfizer.В начале апреля министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца после консультаций с экспертами Aifa дал указание применять вакцину AstraZeneca "предпочтительно для лиц старше 60 лет". Такое решение было принято после появления информации об опасных осложнениях у некоторых пациентов, вакцинированных препаратом AstraZeneca в ЕС.Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА после проведенной оценки рисков возникновения тромбозов у привитых вакциной компании Johnson & Johnson во вторник заявило, что обнаружило возможную связь между вакцинированием и крайне редкими осложнениями у получивших прививку. При этом в агентстве подчеркивают, что преимущества этой вакцины в борьбе с коронавирусом и предупреждением тяжелых осложнений и смертельных исходов значительно превышают риск осложнений.Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson & Johnson "из соображений предосторожности". Американская компания Johnson & Johnson выпустила пресс-релиз, в котором сообщила, что решила отложить применение своей вакцины от коронавируса в Европе. Компания сообщила, что ей известно о случаях образования тромбов после вакцинации препаратом J&J. ЕМА, в свою очередь, сообщало, что проведет оценку рисков вакцины и обнародует свое научное заключение.

https://ria.ru/20210420/vaktsinatsiya-1729137810.html

https://ria.ru/20210414/privivka-1728192417.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

astrazeneca , johnson & johnson, европа, италия, сша, в мире