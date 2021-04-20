https://ria.ru/20210420/vaktsinatsiya-1729137810.html

В ЕС выявили связь вакцины Johnson & Johnson со случаями тромбозов

В ЕС выявили связь вакцины Johnson & Johnson со случаями тромбозов

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) после проведенной оценки рисков возникновения тромбозов у привитых вакциной Johnson & Johnson заявило,... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T17:13

2021-04-20T17:13

2021-04-20T17:37

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БРЮССЕЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) после проведенной оценки рисков возникновения тромбозов у привитых вакциной Johnson & Johnson заявило, что обнаружило возможную связь между вакцинированием и крайне редкими осложнениями у получивших прививку.При этом в агентстве подчеркивают, что преимущества этой вакцины в борьбе с коронавирусом и предупреждением тяжелых осложнений и смертельных исходов значительно превышают риск осложнений."ЕМА обнаружила связь вакцины с очень редкими случаями развития тромбозов. ЕМА подтверждает, что общее соотношение риск/польза остается положительным… Предупреждение о риске развития тромбозов должно быть добавлено к информации о продукте", - говорится в распространенном во вторник заявлении регулятора.Сообщается, что комитет фармаконадзора ЕМА изучил восемь сообщений о тромбоэмболических осложнениях у привитых в США, где уколы сделали уже более 7 миллионов человек. Все осложнения развивались у людей в возрасте до 60 лет в течение трех недель после вакцинации. Большинство из них – женщины.В ЕС вакцинация одобренным ЕМА к использованию препаратом Johnson & Johnson еще не начиналась.Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson & Johnson "из соображений предосторожности". Американская компания Johnson & Johnson выпустила пресс-релиз, в котором сообщила, что решила отложить применение своей вакцины от коронавируса в Европе. Компания сообщила, что ей известно о случаях образования тромбов после вакцинации препаратом J&J. ЕМА, в свою очередь, сообщало, что проведет оценку рисков вакцины и обнародует свое научное заключение.

https://ria.ru/20210417/astrazeneca-1728695422.html

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европа, сша, евросоюз, johnson & johnson, в мире