В ЕС выявили связь вакцины Johnson & Johnson со случаями тромбозов
17:13 20.04.2021 (обновлено: 17:37 20.04.2021)
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПациент во время прививки вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от COVID-19 в 7-й городской поликлинике Симферополя
БРЮССЕЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) после проведенной оценки рисков возникновения тромбозов у привитых вакциной Johnson & Johnson заявило, что обнаружило возможную связь между вакцинированием и крайне редкими осложнениями у получивших прививку.
При этом в агентстве подчеркивают, что преимущества этой вакцины в борьбе с коронавирусом и предупреждением тяжелых осложнений и смертельных исходов значительно превышают риск осложнений.
"ЕМА обнаружила связь вакцины с очень редкими случаями развития тромбозов. ЕМА подтверждает, что общее соотношение риск/польза остается положительным… Предупреждение о риске развития тромбозов должно быть добавлено к информации о продукте", - говорится в распространенном во вторник заявлении регулятора.
Сообщается, что комитет фармаконадзора ЕМА изучил восемь сообщений о тромбоэмболических осложнениях у привитых в США, где уколы сделали уже более 7 миллионов человек. Все осложнения развивались у людей в возрасте до 60 лет в течение трех недель после вакцинации. Большинство из них – женщины.
В ЕС вакцинация одобренным ЕМА к использованию препаратом Johnson & Johnson еще не начиналась.
Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson & Johnson "из соображений предосторожности". Американская компания Johnson & Johnson выпустила пресс-релиз, в котором сообщила, что решила отложить применение своей вакцины от коронавируса в Европе. Компания сообщила, что ей известно о случаях образования тромбов после вакцинации препаратом J&J. ЕМА, в свою очередь, сообщало, что проведет оценку рисков вакцины и обнародует свое научное заключение.