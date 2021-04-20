https://ria.ru/20210420/vaktsinatsiya-1729101912.html
Врач назвал сроки начала персонифицированной вакцинации от COVID-19
Врач назвал сроки начала персонифицированной вакцинации от COVID-19
Постепенный переход к подбору персонифицированной вакцины от COVID для конкретного пациента произойдет в ближайшие 1-3 года, сейчас вакцины равны и нужно... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T14:26
2021-04-20T14:26
2021-04-20T17:01
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Постепенный переход к подбору персонифицированной вакцины от COVID для конкретного пациента произойдет в ближайшие 1-3 года, сейчас вакцины равны и нужно исследовать, как модифицировать препараты для тех, кому они пока противопоказаны, сообщил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.Он отметил, что без активной вакцинации, без искусственной иммунизации населения не получится справится с эпидемией. По его словам, все три зарегистрированные в РФ вакцины от коронавируса сейчас равны по показаниям и противопоказаниям."На сегодняшний день все вакцины имеют равные права... одинаковые как показания, так и противопоказания. Но есть те группы заболеваний, которые вызывают серьёзные опасения, но это не означает, что не надо при наличии таких заболеваний вакцинировать - это означает, что надо идти step by step, вначале от ограниченных клинических исследований у данных категорий, у групп риска, и постепенно этот опыт экстраполировать на более широкий контингент",- сказал Тотолян в рамках сессии "Современные возможности и проблемные вопросы вакцинопрофилактики" на конференции "Эпидемиологическое благополучие " во вторник.Он отметил, что дальше появятся и новые вакцины, и нужно потихоньку изучать действие на группах риска."То, что нас ждёт в ближайшем будущем, может быть год-два, может быть три - это постепенно переход к персонализации, к персонифицированному подбору той вакцины, которая будет оптимальная для данного конкретного человека ",- сказал Тотолян.
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", арег тотолян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, вакцинация, общество
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости.
Постепенный переход к подбору персонифицированной вакцины от COVID для конкретного пациента произойдет в ближайшие 1-3 года, сейчас вакцины равны и нужно исследовать, как модифицировать препараты для тех, кому они пока противопоказаны, сообщил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян
.
Он отметил, что без активной вакцинации, без искусственной иммунизации населения не получится справится с эпидемией. По его словам, все три зарегистрированные в РФ
вакцины от коронавируса
сейчас равны по показаниям и противопоказаниям.
"На сегодняшний день все вакцины имеют равные права... одинаковые как показания, так и противопоказания. Но есть те группы заболеваний, которые вызывают серьёзные опасения, но это не означает, что не надо при наличии таких заболеваний вакцинировать - это означает, что надо идти step by step, вначале от ограниченных клинических исследований у данных категорий, у групп риска, и постепенно этот опыт экстраполировать на более широкий контингент",- сказал Тотолян в рамках сессии "Современные возможности и проблемные вопросы вакцинопрофилактики" на конференции "Эпидемиологическое благополучие " во вторник.
Он отметил, что дальше появятся и новые вакцины, и нужно потихоньку изучать действие на группах риска.
"То, что нас ждёт в ближайшем будущем, может быть год-два, может быть три - это постепенно переход к персонализации, к персонифицированному подбору той вакцины, которая будет оптимальная для данного конкретного человека ",- сказал Тотолян.