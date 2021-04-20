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У регулятора ЕС нет данных о тромбозах после вакцинации "Спутником V"
У регулятора ЕС нет данных о тромбозах после вакцинации "Спутником V"
Регулятор ЕС будет внимательно изучать российскую вакцину "Спутник V" от коронавируса на предмет осложнений в виде тромбозов, пока информации об осложнениях... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T19:00
2021-04-20T19:00
2021-04-20T19:00
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
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БРЮССЕЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Регулятор ЕС будет внимательно изучать российскую вакцину "Спутник V" от коронавируса на предмет осложнений в виде тромбозов, пока информации об осложнениях нет, сообщила на пресс-конференции исполнительный директор ЕМА Эмер Кук."Да, конечно, мы уделим пристальное внимание этому вопросу во время рассмотрения досье "Спутник V". До настоящего времени не было такой информации в контексте тех данных, которые мы смогли рассмотреть до этого момента", - сказала она.Кук пояснила, что оценка российской вакцины европейским регулятором пока находится на раннем этапе и до оценки рисков еще не дошло. "Я хочу подчеркнуть, что оценка вакцины "Спутник V" еще находится на раннем этапе. Этап оценки комитетом фармаконадзора еще не наступил", - подчеркнула она.
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РИА Новости
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РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, вакцины, коронавирусы, евросоюз
БРЮССЕЛЬ, 20 апр – РИА Новости.
Регулятор ЕС будет внимательно изучать российскую вакцину "Спутник V" от коронавируса
на предмет осложнений в виде тромбозов, пока информации об осложнениях нет, сообщила на пресс-конференции исполнительный директор ЕМА Эмер Кук.
"Да, конечно, мы уделим пристальное внимание этому вопросу во время рассмотрения досье "Спутник V". До настоящего времени не было такой информации в контексте тех данных, которые мы смогли рассмотреть до этого момента", - сказала она.
Кук пояснила, что оценка российской вакцины европейским регулятором пока находится на раннем этапе и до оценки рисков еще не дошло. "Я хочу подчеркнуть, что оценка вакцины "Спутник V" еще находится на раннем этапе. Этап оценки комитетом фармаконадзора еще не наступил", - подчеркнула она.