https://ria.ru/20210420/vaktsina-1729021315.html

Spiegel: немцы отправились за "Спутником V" в Россию

Spiegel: немцы отправились за "Спутником V" в Россию

Жители Германии в отсутствии разрешения на использования "Спутника V" в Европе отправляются вакцинироваться в Россию, пишет издание Der Spiegel. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T01:10

2021-04-20T01:10

2021-04-20T01:10

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

россия

германия

в мире

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Жители Германии в отсутствии разрешения на использования "Спутника V" в Европе отправляются вакцинироваться в Россию, пишет издание Der Spiegel.В частности, в минувшие выходные на прививку в Москву из ФРГ прилетели несколько десятков человек. "Вакцинная" поездка организована одной из норвежских туристических фирм. Стоимость путешествия с учетом авиабилетов, отеля, трансфера, сопровождения гида и визовой поддержки составила 1999 евро. Еще 300 евро необходимо доплатить за прививку "Спутником V".В отеле прибывших иностранцев осмотрел врач, после чего они получили первый компонент вакцины. Многие из "медицинских" туристов в перерыве между этапами прививок решили не возвращаться на Родину, а остались в России.Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций и представители правительства Германии начали обсуждать вопрос соглашения о покупке "Спутник V".Издание Handelsblatt со ссылкой на исследование Yougov, в свою очередь, сообщило, что более половины жителей ФРГ готовы привиться российской вакциной."Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.

https://ria.ru/20210407/kozyr-1727245062.html

https://ria.ru/20210405/vaktsina-1604219345.html

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вакцина "спутник v", россия, германия, в мире