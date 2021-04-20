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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210420/vaktsina-1729021315.html
Spiegel: немцы отправились за "Спутником V" в Россию
Spiegel: немцы отправились за "Спутником V" в Россию
Жители Германии в отсутствии разрешения на использования "Спутника V" в Европе отправляются вакцинироваться в Россию, пишет издание Der Spiegel. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T01:10
2021-04-20T01:10
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
россия
германия
в мире
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Жители Германии в отсутствии разрешения на использования "Спутника V" в Европе отправляются вакцинироваться в Россию, пишет издание Der Spiegel.В частности, в минувшие выходные на прививку в Москву из ФРГ прилетели несколько десятков человек. "Вакцинная" поездка организована одной из норвежских туристических фирм. Стоимость путешествия с учетом авиабилетов, отеля, трансфера, сопровождения гида и визовой поддержки составила 1999 евро. Еще 300 евро необходимо доплатить за прививку "Спутником V".В отеле прибывших иностранцев осмотрел врач, после чего они получили первый компонент вакцины. Многие из "медицинских" туристов в перерыве между этапами прививок решили не возвращаться на Родину, а остались в России.Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций и представители правительства Германии начали обсуждать вопрос соглашения о покупке "Спутник V".Издание Handelsblatt со ссылкой на исследование Yougov, в свою очередь, сообщило, что более половины жителей ФРГ готовы привиться российской вакциной."Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20210407/kozyr-1727245062.html
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вакцина "спутник v", россия, германия, в мире

Spiegel: немцы отправились за "Спутником V" в Россию

01:10 20.04.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМужчина вакцинируется российским "Спутник V"
Мужчина вакцинируется российским Спутник V - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Жители Германии в отсутствии разрешения на использования "Спутника V" в Европе отправляются вакцинироваться в Россию, пишет издание Der Spiegel.
В частности, в минувшие выходные на прививку в Москву из ФРГ прилетели несколько десятков человек. "Вакцинная" поездка организована одной из норвежских туристических фирм. Стоимость путешествия с учетом авиабилетов, отеля, трансфера, сопровождения гида и визовой поддержки составила 1999 евро. Еще 300 евро необходимо доплатить за прививку "Спутником V".
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля, 17:42
СМИ назвало новый козырь России, способный изменить отношения с Европой
В отеле прибывших иностранцев осмотрел врач, после чего они получили первый компонент вакцины. Многие из "медицинских" туристов в перерыве между этапами прививок решили не возвращаться на Родину, а остались в России.
Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций и представители правительства Германии начали обсуждать вопрос соглашения о покупке "Спутник V".
Издание Handelsblatt со ссылкой на исследование Yougov, в свою очередь, сообщило, что более половины жителей ФРГ готовы привиться российской вакциной.
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 03:08Распространение коронавируса
Гинцбург: Евросоюз не пускает "Спутник V" на свой рынок из-за конкуренции
"Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"РоссияГерманияВ мире
 
 
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