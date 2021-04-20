Spiegel: немцы отправились за "Спутником V" в Россию
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Жители Германии в отсутствии разрешения на использования "Спутника V" в Европе отправляются вакцинироваться в Россию, пишет издание Der Spiegel.
В частности, в минувшие выходные на прививку в Москву из ФРГ прилетели несколько десятков человек. "Вакцинная" поездка организована одной из норвежских туристических фирм. Стоимость путешествия с учетом авиабилетов, отеля, трансфера, сопровождения гида и визовой поддержки составила 1999 евро. Еще 300 евро необходимо доплатить за прививку "Спутником V".
В отеле прибывших иностранцев осмотрел врач, после чего они получили первый компонент вакцины. Многие из "медицинских" туристов в перерыве между этапами прививок решили не возвращаться на Родину, а остались в России.
Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций и представители правительства Германии начали обсуждать вопрос соглашения о покупке "Спутник V".
Издание Handelsblatt со ссылкой на исследование Yougov, в свою очередь, сообщило, что более половины жителей ФРГ готовы привиться российской вакциной.
"Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.
12 августа 2020, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19