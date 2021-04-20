https://ria.ru/20210420/tsifrovizatsiya-1729107231.html

Пермский край начал разработку стратегии цифровой трансформации

Пермский край начал разработку стратегии цифровой трансформации

Пермский край вошел в число шести пилотных субъектов РФ по формированию стратегических планов цифровизации и одним из первых начал разработку региональной... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T15:05

2021-04-20T15:05

2021-04-20T15:05

дмитрий махонин

пермский край

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ПЕРМЬ, 20 апр – РИА Новости. Пермский край вошел в число шести пилотных субъектов РФ по формированию стратегических планов цифровизации и одним из первых начал разработку региональной стратегии цифровой трансформации, сообщается на сайте губернатора и правительства.Как отметил губернатор региона Дмитрий Махонин, край не случайно выбран пилотной площадкой для проекта. "Этому способствовали и наш образовательный потенциал в секторе IT, и развитый бизнес в сфере высоких технологий. Базой для отрасли, конечно, являются наши технопарки, крупные телекоммуникационные холдинги, IT-компании. Регион подходит к вопросу цифровизации комплексно: за последние 3 года запущено большое количество проектов и информационных систем. Очень важно, что они направлены на улучшение жизни населения во всех сферах. Это самое главное. Наш край входит в число цифровых лидеров страны. И это должно напрямую отражаться на создаваемой для жителей среде", - сказал Махонин.Как уточнили в пресс-службе губернатора, в целом до конца 2021 года Пермский край рассмотрит решения для 18 отраслей, включая молодежную политику. По пяти базовым отраслям Пермский край должен утвердить стратегию до середины июля 2021 года, после чего наработанные практики и форматы документа будут переданы остальным регионам.

https://ria.ru/20210418/yubiley-1728821840.html

пермский край

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дмитрий махонин, пермский край