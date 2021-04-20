https://ria.ru/20210420/travmatizm-1729114327.html

Мишонова: уровень детского травматизма хотят снизить в Подмосковье на 10%

Мишонова: уровень детского травматизма хотят снизить в Подмосковье на 10%

Уровень детского травматизма в Подмосковье планируется снизить на 10%, для этого разработана специальная стратегия до 2025 года, сообщила на пресс-конференции... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T15:12

2021-04-20T15:12

2021-04-20T15:12

новости подмосковья

ксения мишонова

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Уровень детского травматизма в Подмосковье планируется снизить на 10%, для этого разработана специальная стратегия до 2025 года, сообщила на пресс-конференции уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова."Мы хотим снизить нашу печальную статистику (детского травматизма - ред.) на 10% за эти пять лет... Мы разработали стратегию детской безопасности до 2025 года. Мы работаем по ней с начала этого года", – сказала Мишонова.Основными угрозами детской безопасности омбудсмен назвала ДТП, выпадение из окон, пожары, происшествия на железной дороге и водоемах. Возрастная категория детей в группе риска – до 6 лет, более 90% происшествий с детьми случается по недосмотру взрослых.

https://ria.ru/20210419/usynovlenie-1728989531.html

московская область (подмосковье)

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ксения мишонова, московская область (подмосковье)