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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210420/travmatizm-1729114327.html
Мишонова: уровень детского травматизма хотят снизить в Подмосковье на 10%
Мишонова: уровень детского травматизма хотят снизить в Подмосковье на 10%
Уровень детского травматизма в Подмосковье планируется снизить на 10%, для этого разработана специальная стратегия до 2025 года, сообщила на пресс-конференции... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T15:12
2021-04-20T15:12
новости подмосковья
ксения мишонова
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Уровень детского травматизма в Подмосковье планируется снизить на 10%, для этого разработана специальная стратегия до 2025 года, сообщила на пресс-конференции уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова."Мы хотим снизить нашу печальную статистику (детского травматизма - ред.) на 10% за эти пять лет... Мы разработали стратегию детской безопасности до 2025 года. Мы работаем по ней с начала этого года", – сказала Мишонова.Основными угрозами детской безопасности омбудсмен назвала ДТП, выпадение из окон, пожары, происшествия на железной дороге и водоемах. Возрастная категория детей в группе риска – до 6 лет, более 90% происшествий с детьми случается по недосмотру взрослых.
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ксения мишонова, московская область (подмосковье)

Мишонова: уровень детского травматизма хотят снизить в Подмосковье на 10%

15:12 20.04.2021
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаУполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Уровень детского травматизма в Подмосковье планируется снизить на 10%, для этого разработана специальная стратегия до 2025 года, сообщила на пресс-конференции уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
"Мы хотим снизить нашу печальную статистику (детского травматизма - ред.) на 10% за эти пять лет... Мы разработали стратегию детской безопасности до 2025 года. Мы работаем по ней с начала этого года", – сказала Мишонова.
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19 апреля, 18:43Новости Подмосковья
Приложение по поиску детей для усыновления оценили в Подмосковье
Основными угрозами детской безопасности омбудсмен назвала ДТП, выпадение из окон, пожары, происшествия на железной дороге и водоемах. Возрастная категория детей в группе риска – до 6 лет, более 90% происшествий с детьми случается по недосмотру взрослых.
 
Новости ПодмосковьяКсения МишоноваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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