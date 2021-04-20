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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
https://ria.ru/20210420/tko-1729067227.html
Паслер требует усилить контроль за вывозом ТКО в Оренбуржье
Паслер требует усилить контроль за вывозом ТКО в Оренбуржье
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер потребовал усилить контроль за вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО). РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T11:55
2021-04-20T11:55
оренбургская область
жкх
денис паслер
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ОРЕНБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер потребовал усилить контроль за вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО)."Вывозить мусор в сезон нужно чаще, чем зимой. Усиливайте работу и берите ситуацию на ежедневный контроль", - заявил глава региона на заседании областного правительства. На котором в частности обсуждалась, сложившаяся в регионе ситуация с вывозом ТКО."По информации Центра управления регионом, за одни сутки система "Инцидент Менеджмент" зафиксировала 224 жалобы на несвоевременный вывоз мусора: из Оренбурга, Орска, Новотроицка, Новоорска, Ясного, Бузулука, Сорочинска и многих других муниципалитетов. Люди абсолютно справедливо жалуются. Каждую весну мы сталкиваемся с ситуацией, когда нужно менять график и вывозить ТКО чаще". - сказал Паслер. В свою очередь министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений области Александр Самбурский сообщил на заседании правительства, что ежедневно совместно с Государственной жилищной инспекцией проводятся рейды, по результатам возбуждают административные дела.По его словам, возбуждены 49 дел, выписаны пять постановлений о привлечении к ответственности, в работе остаются еще 54 протокола, составленных по результатам проверок министерства. Губернатор поручил министру отработать все адреса, по которым поступают жалобы в систему "Инцидент Менеджмент", и совместно решить вопрос изменения графика вывоза твёрдых коммунальных отходов в регионе.
https://ria.ru/20210414/remont-1728204167.html
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жкх, денис паслер

Паслер требует усилить контроль за вывозом ТКО в Оренбуржье

11:55 20.04.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Оренбургской областиГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Оренбургской области
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ОРЕНБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер потребовал усилить контроль за вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО).
"Вывозить мусор в сезон нужно чаще, чем зимой. Усиливайте работу и берите ситуацию на ежедневный контроль", - заявил глава региона на заседании областного правительства. На котором в частности обсуждалась, сложившаяся в регионе ситуация с вывозом ТКО.
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"По информации Центра управления регионом, за одни сутки система "Инцидент Менеджмент" зафиксировала 224 жалобы на несвоевременный вывоз мусора: из Оренбурга, Орска, Новотроицка, Новоорска, Ясного, Бузулука, Сорочинска и многих других муниципалитетов. Люди абсолютно справедливо жалуются. Каждую весну мы сталкиваемся с ситуацией, когда нужно менять график и вывозить ТКО чаще". - сказал Паслер.
В свою очередь министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений области Александр Самбурский сообщил на заседании правительства, что ежедневно совместно с Государственной жилищной инспекцией проводятся рейды, по результатам возбуждают административные дела.
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По его словам, возбуждены 49 дел, выписаны пять постановлений о привлечении к ответственности, в работе остаются еще 54 протокола, составленных по результатам проверок министерства.
Губернатор поручил министру отработать все адреса, по которым поступают жалобы в систему "Инцидент Менеджмент", и совместно решить вопрос изменения графика вывоза твёрдых коммунальных отходов в регионе.
 
Оренбургская областьЖКХДенис Паслер
 
 
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