https://ria.ru/20210420/telegram-1729102953.html

В работе Telegram произошел сбой

В работе Telegram произошел сбой

Пользователи Telegram из ряда стран, включая Россию, Украину и Белоруссию, сообщают о сбое в работе мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector,... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T14:25

2021-04-20T14:25

2021-04-20T14:50

россия

telegram (приложение)

белоруссия

украина

технологии

общество

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Пользователи Telegram из ряда стран, включая Россию, Украину и Белоруссию, сообщают о сбое в работе мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По данным портала, перебои в работе мессенджера начались около 13.56 мск. Больше всего жалоб поступает на невозможность подключения к мессенджеру (72%) и проблемы с отправкой сообщений (27%).Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".

https://radiosputnik.ria.ru/20210409/roskomnadzor-1727567062.html

россия

белоруссия

украина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, telegram (приложение), белоруссия, украина, технологии, общество