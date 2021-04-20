https://ria.ru/20210420/telegram-1729102953.html
В работе Telegram произошел сбой
В работе Telegram произошел сбой
Пользователи Telegram из ряда стран, включая Россию, Украину и Белоруссию, сообщают о сбое в работе мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector,... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T14:25
2021-04-20T14:25
2021-04-20T14:50
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Пользователи Telegram из ряда стран, включая Россию, Украину и Белоруссию, сообщают о сбое в работе мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По данным портала, перебои в работе мессенджера начались около 13.56 мск. Больше всего жалоб поступает на невозможность подключения к мессенджеру (72%) и проблемы с отправкой сообщений (27%).Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
https://radiosputnik.ria.ru/20210409/roskomnadzor-1727567062.html
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