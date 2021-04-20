https://ria.ru/20210420/tailand-1729076583.html

Эксперты предположили, когда на Пхукете отменят карантин для иностранцев

Эксперты предположили, когда на Пхукете отменят карантин для иностранцев

Из-за роста числа заразившихся COVID-19 в Таиланде и недостаточного количества вакцин для массовых прививок власти королевства не смогут с 1 июля смягчить... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T14:48

2021-04-20T14:48

2021-04-20T14:48

туризм

куда можно лететь

отдых на море

куда поехать

туризм

туристы

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

пхукет (остров)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569656246_0:92:2003:1219_1920x0_80_0_0_be747927f3e7a02a50f6b9703d818d1f.jpg

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Из-за роста числа заразившихся COVID-19 в Таиланде и недостаточного количества вакцин для массовых прививок власти королевства не смогут с 1 июля смягчить правила посещения Пхукета иностранными туристами. Об этом сообщает АТОР со ссылкой на министра туризма и спорта страны Пхипхата Ратчакитпракарна.Ранее планировалось, что вакцинированные путешественники уже летом смогут приезжать на остров и не проходить обязательный карантин. Новая дата введения послаблений пока не называется, обсуждение запланировано на следующую неделю.Экспертов эта новость не удивила. Андрей Снетков, генеральный директор тайского отделения международного туроператора, рассказал, что в стране сейчас растет число заболевших коронавирусом."Вчера был рекорд – 1700 человек. Да, для страны с населением около 70 миллионов это немного, но Таиланд консервативен. Сразу закрыли клубы и бары, ограничили работу магазинов", – пояснил Снетков.По его словам, если в других странах мира ситуация глобально улучшаться не будет, то и Таиланд не станет торопиться с открытием. В итоге сроки будут откладываться. "Очень надеюсь, что для россиян ограничения снимут ориентировочно в ноябре", — добавил он.Аналогичные прогнозы делают и в других компаниях. Руководитель группы субмассовых направлений российского туроператора Филипп Обручев-Миронов отметил, что для открытия направления по сути не были обеспечены заданные цели: увеличение количества привитых местных граждан и организация полноценной работы инфраструктуры в непиковый сезон (июнь-июль).Он не исключает, что дата приема вакцинированных иностранных туристов без карантина будет снова передвигаться.Кроме того, Таиланд пока не одобрил российскую вакцину "Спутник V". Так что российским туристам с прививкой, даже если бы Пхукет открылся 1 июля, все равно пришлось бы соблюдать карантин. С 1 апреля он сокращен с 14 дней до 10 дней.При этом Андрей Снетков отметил, что, по неофициальной информации, российская вакцина будет одобрена и в ВОЗ, и в Таиланде в ближайшее время.

https://ria.ru/20210410/tailand-1727621519.html

https://ria.ru/20210402/tailand-1604004233.html

пхукет (остров)

таиланд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куда можно лететь, отдых на море, куда поехать, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, пхукет (остров), воз, таиланд