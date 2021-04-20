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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210420/tailand-1729076583.html
Эксперты предположили, когда на Пхукете отменят карантин для иностранцев
Эксперты предположили, когда на Пхукете отменят карантин для иностранцев
Из-за роста числа заразившихся COVID-19 в Таиланде и недостаточного количества вакцин для массовых прививок власти королевства не смогут с 1 июля смягчить... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T14:48
2021-04-20T14:48
туризм
куда можно лететь
отдых на море
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туризм
туристы
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
пхукет (остров)
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Из-за роста числа заразившихся COVID-19 в Таиланде и недостаточного количества вакцин для массовых прививок власти королевства не смогут с 1 июля смягчить правила посещения Пхукета иностранными туристами. Об этом сообщает АТОР со ссылкой на министра туризма и спорта страны Пхипхата Ратчакитпракарна.Ранее планировалось, что вакцинированные путешественники уже летом смогут приезжать на остров и не проходить обязательный карантин. Новая дата введения послаблений пока не называется, обсуждение запланировано на следующую неделю.Экспертов эта новость не удивила. Андрей Снетков, генеральный директор тайского отделения международного туроператора, рассказал, что в стране сейчас растет число заболевших коронавирусом."Вчера был рекорд – 1700 человек. Да, для страны с населением около 70 миллионов это немного, но Таиланд консервативен. Сразу закрыли клубы и бары, ограничили работу магазинов", – пояснил Снетков.По его словам, если в других странах мира ситуация глобально улучшаться не будет, то и Таиланд не станет торопиться с открытием. В итоге сроки будут откладываться. "Очень надеюсь, что для россиян ограничения снимут ориентировочно в ноябре", — добавил он.Аналогичные прогнозы делают и в других компаниях. Руководитель группы субмассовых направлений российского туроператора Филипп Обручев-Миронов отметил, что для открытия направления по сути не были обеспечены заданные цели: увеличение количества привитых местных граждан и организация полноценной работы инфраструктуры в непиковый сезон (июнь-июль).Он не исключает, что дата приема вакцинированных иностранных туристов без карантина будет снова передвигаться.Кроме того, Таиланд пока не одобрил российскую вакцину "Спутник V". Так что российским туристам с прививкой, даже если бы Пхукет открылся 1 июля, все равно пришлось бы соблюдать карантин. С 1 апреля он сокращен с 14 дней до 10 дней.При этом Андрей Снетков отметил, что, по неофициальной информации, российская вакцина будет одобрена и в ВОЗ, и в Таиланде в ближайшее время.
https://ria.ru/20210410/tailand-1727621519.html
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Эксперты предположили, когда на Пхукете отменят карантин для иностранцев

14:48 20.04.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПляж "Найтон" на острове Пхукет в Таиланде
Пляж Найтон на острове Пхукет в Таиланде - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Из-за роста числа заразившихся COVID-19 в Таиланде и недостаточного количества вакцин для массовых прививок власти королевства не смогут с 1 июля смягчить правила посещения Пхукета иностранными туристами. Об этом сообщает АТОР со ссылкой на министра туризма и спорта страны Пхипхата Ратчакитпракарна.
Ранее планировалось, что вакцинированные путешественники уже летом смогут приезжать на остров и не проходить обязательный карантин. Новая дата введения послаблений пока не называется, обсуждение запланировано на следующую неделю.
Экспертов эта новость не удивила. Андрей Снетков, генеральный директор тайского отделения международного туроператора, рассказал, что в стране сейчас растет число заболевших коронавирусом.
"Вчера был рекорд – 1700 человек. Да, для страны с населением около 70 миллионов это немного, но Таиланд консервативен. Сразу закрыли клубы и бары, ограничили работу магазинов", – пояснил Снетков.
По его словам, если в других странах мира ситуация глобально улучшаться не будет, то и Таиланд не станет торопиться с открытием. В итоге сроки будут откладываться. "Очень надеюсь, что для россиян ограничения снимут ориентировочно в ноябре", — добавил он.
Пхукет. Бангла Роуд - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
10 апреля, 05:26Туризм
На Пхукете из-за COVID-19 закрываются бары и рестораны
Аналогичные прогнозы делают и в других компаниях. Руководитель группы субмассовых направлений российского туроператора Филипп Обручев-Миронов отметил, что для открытия направления по сути не были обеспечены заданные цели: увеличение количества привитых местных граждан и организация полноценной работы инфраструктуры в непиковый сезон (июнь-июль).
Он не исключает, что дата приема вакцинированных иностранных туристов без карантина будет снова передвигаться.
Кроме того, Таиланд пока не одобрил российскую вакцину "Спутник V". Так что российским туристам с прививкой, даже если бы Пхукет открылся 1 июля, все равно пришлось бы соблюдать карантин. С 1 апреля он сокращен с 14 дней до 10 дней.
При этом Андрей Снетков отметил, что, по неофициальной информации, российская вакцина будет одобрена и в ВОЗ, и в Таиланде в ближайшее время.
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Туризмкуда можно лететьотдых на морекуда поехатьТуризмтуристыАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмПхукет (остров)ВОЗТаиланд
 
 
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