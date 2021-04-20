https://ria.ru/20210420/stroitelstvo-1729165109.html

В Выксе построят экологичный электрометаллургический комплекс

В Выксе построят экологичный электрометаллургический комплекс

Соглашение о финансировании строительства в нижегородской Выксе крупного электрометаллургического комплекса полного цикла по экологичным технологиям - ООО... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T19:29

2021-04-20T19:29

2021-04-20T19:29

нижегородская область

россия

глеб никитин

михаил задорнов

игорь шувалов

выкса

нижегородская область

технологии

экономика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр - РИА Новости. Соглашение о финансировании строительства в нижегородской Выксе крупного электрометаллургического комплекса полного цикла по экологичным технологиям - ООО "Эколант" - подписано во вторник, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.В церемонии подписания соглашения приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, президент-председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов и владелец "Эколанта", председатель совета директоров Объединенной металлургической компании (ОМК) Анатолий Седых."Строительство электрометаллургического комплекса "Эколант" является прорывом для всей страны. Не надо бояться называть проект мировым, потому что такого рода металлургические заводы – это будущее, производство, которое станет одним из самых современных в Европе и в мире", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Глава региона отметил, что реализация такого масштабного проекта как "Эколант" имеет огромное значение для Нижегородской области. "Если говорить про экономический эффект – это плюс 5% ВВП региона. Кроме того, электрометаллургический комплекс является первым в Европе, построенным по экологичным технологиям. "Эколант" соответствует всем международным экологическим требованиям и задаче по уменьшению углеродного следа", - отметил Никитин.Губернатор Нижегородской области назвал "Эколант" важным проектом с точки зрения исполнения социальных обязательств перед жителями. Деятельность такого производства в Нижегородской области обеспечит серьезный экономический эффект и позволит направить дополнительные средства на строительство дорог, ремонт больниц и школ, благоустройство территорий. Кроме того, в строительстве комплекса примут участие более 2 тысяч человек, а по итогам создания производства на предприятии появится около 700 рабочих мест.Отмечается, что экологичность проекту обеспечивает то, что сталь будет производиться из железной руды и природного газа методом прямого восстановления железа. Помимо самого электрометаллургического комплекса с современной технологией производства стали, круглой заготовки и высококачественных слябов, проект включает создание всей сопутствующей инфраструктуры. Его совокупная стоимость – более 140 миллиардов рублей, срок запуска – 2025 год.Проект будет реализован с использованием механизма "Фабрики проектного финансирования". Доля участия госкорпорации ВЭБ.РФ в синдикате составляет 20 миллиардов рублей. Сбербанк и банк "Открытие" предоставят еще по 40 миллиардов рублей. Также более 40 миллиардов рублей составляют собственные средства инициатора проекта - ООО "Эколант". Предусмотрен также резервный транш от ВЭБ.РФ в размере 20 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210416/infrastruktura-1728622648.html

https://ria.ru/20210402/kachestvo-1603968688.html

россия

выкса

нижегородская область

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россия, глеб никитин, михаил задорнов, игорь шувалов, выкса, нижегородская область, технологии, экономика