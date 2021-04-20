https://ria.ru/20210420/sputnik-1729120885.html

"Можно уколоться?" Sputnik V на вертолетах доставили в тайгу

"Можно уколоться?" Sputnik V на вертолетах доставили в тайгу

В отдаленных поселках тайги проходит вакцинация от ковида.

2021-04-20T15:50

2021-04-20T15:50

2021-04-20T15:50

видео

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Вакцину доставили на вертолете – другого сообщения с населенными пунктами нет. Вертолет МИ-8 обеспечивает всем необходимым около 60 деревень и перевозит пассажиров. А также выполняет роль кареты скорой помощи по необходимости. Через несколько недель врачи приедут повторно, чтобы ввести населению второй компонент вакцины.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Можно уколоться?" Sputnik V на вертолетах доставили в тайгу В отдаленных поселках тайги проходит вакцинация от ковида. Вакцину доставили на вертолете – другого сообщения с населенными пунктами нет. Вертолет МИ-8 обеспечивает всем необходимым около 60 деревень и перевозит пассажиров. А также выполняет роль кареты скорой помощи по необходимости. Через несколько недель врачи приедут повторно, чтобы ввести населению второй компонент вакцины. 2021-04-20T15:50 true PT1M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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