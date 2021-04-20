https://ria.ru/20210420/sputnik-1729120885.html
"Можно уколоться?" Sputnik V на вертолетах доставили в тайгу
"Можно уколоться?" Sputnik V на вертолетах доставили в тайгу
В отдаленных поселках тайги проходит вакцинация от ковида.
2021-04-20T15:50
2021-04-20T15:50
2021-04-20T15:50
видео
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Вакцину доставили на вертолете – другого сообщения с населенными пунктами нет. Вертолет МИ-8 обеспечивает всем необходимым около 60 деревень и перевозит пассажиров. А также выполняет роль кареты скорой помощи по необходимости. Через несколько недель врачи приедут повторно, чтобы ввести населению второй компонент вакцины.
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"Можно уколоться?" Sputnik V на вертолетах доставили в тайгу
В отдаленных поселках тайги проходит вакцинация от ковида. Вакцину доставили на вертолете – другого сообщения с населенными пунктами нет. Вертолет МИ-8 обеспечивает всем необходимым около 60 деревень и перевозит пассажиров. А также выполняет роль кареты скорой помощи по необходимости. Через несколько недель врачи приедут повторно, чтобы ввести населению второй компонент вакцины.
2021-04-20T15:50
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PT1M14S
РИА Новости
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видео, видео
"Можно уколоться?" Sputnik V на вертолетах доставили в тайгу
В отдаленных поселках тайги проходит вакцинация от ковида.
2021-04-20T15:50
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PT1M14S
"Можно уколоться?" Sputnik V на вертолетах доставили в тайгу
В отдаленных поселках тайги проходит вакцинация от ковида.