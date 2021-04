https://ria.ru/20210420/sotsseti-1729025297.html

СМИ: британцев предупредили о деятельности "враждебных стран" в соцсетях

СМИ: британцев предупредили о деятельности "враждебных стран" в соцсетях

Британская служба контрразведки MI5 считает, что за последние пять лет более 10 тысяч британцев, работающих практически во всех государственных ведомствах и... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T03:56

2021-04-20T03:56

2021-04-20T03:56

служба безопасности великобритании mi5

великобритания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580516644_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_ef5cf1ed75e279436215f8595180c15e.jpg

ЛОНДОН, 20 апр - РИА Новости. Британская служба контрразведки MI5 считает, что за последние пять лет более 10 тысяч британцев, работающих практически во всех государственных ведомствах и ключевых отраслях, становились целями "вредоносных профилей", действующих в интернете в интересах "враждебных государств", передает телеканал Sky News.По его данным, глава MI5 Кен Маккаллум предупредил, что ряд государств и организованные преступники используют в социальных сетях фейковые профили в "промышленных масштабах". В связи с этим была запущена кампания Think Before You Link ("Подумай, прежде чем связываться"), направленная на повышение осведомленности об угрозах подобного рода.Отмечается, что в первую очередь данная кампания, разработанная британским центром по защите национальной инфраструктуры (CPNI), нацелена на людей, обладающих доступом к секретной или конфиденциальной информации. В рамках кампании пользователей социальных сетей и таких сайтов, как LinkedIn, призывают сообщать о "любой подозрительной деятельности".Телеканал заявляет, что в последние годы такие "враждебные государства", как Китай и Россия, якобы использовали социальные сети в целях "сдружиться или связаться" с британцами, работающими в правительстве и других "чувствительных областях". "Создавая поддельные профили и выдавая себя за безобидных пользователей, они пытались украсть данные и информацию по вопросам национальной безопасности", - утверждает Sky News.По данным телеканала, инициатива Think Before You Link была также принята США, Канадой, Австралией и Новой Зеландией, которые вместе с Британией входят в разведывательный альянс Five Eyes ("Пять глаз").Запад не раз обвинял РФ в кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва также неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.

https://ria.ru/20210331/khakery-1603550598.html

https://ria.ru/20210329/khakery-1603283143.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

служба безопасности великобритании mi5 , великобритания, в мире