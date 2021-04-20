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СМИ: британцев предупредили о деятельности "враждебных стран" в соцсетях
СМИ: британцев предупредили о деятельности "враждебных стран" в соцсетях
Британская служба контрразведки MI5 считает, что за последние пять лет более 10 тысяч британцев, работающих практически во всех государственных ведомствах и... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T03:56
2021-04-20T03:56
служба безопасности великобритании mi5
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 20 апр - РИА Новости. Британская служба контрразведки MI5 считает, что за последние пять лет более 10 тысяч британцев, работающих практически во всех государственных ведомствах и ключевых отраслях, становились целями "вредоносных профилей", действующих в интернете в интересах "враждебных государств", передает телеканал Sky News.По его данным, глава MI5 Кен Маккаллум предупредил, что ряд государств и организованные преступники используют в социальных сетях фейковые профили в "промышленных масштабах". В связи с этим была запущена кампания Think Before You Link ("Подумай, прежде чем связываться"), направленная на повышение осведомленности об угрозах подобного рода.Отмечается, что в первую очередь данная кампания, разработанная британским центром по защите национальной инфраструктуры (CPNI), нацелена на людей, обладающих доступом к секретной или конфиденциальной информации. В рамках кампании пользователей социальных сетей и таких сайтов, как LinkedIn, призывают сообщать о "любой подозрительной деятельности".Телеканал заявляет, что в последние годы такие "враждебные государства", как Китай и Россия, якобы использовали социальные сети в целях "сдружиться или связаться" с британцами, работающими в правительстве и других "чувствительных областях". "Создавая поддельные профили и выдавая себя за безобидных пользователей, они пытались украсть данные и информацию по вопросам национальной безопасности", - утверждает Sky News.По данным телеканала, инициатива Think Before You Link была также принята США, Канадой, Австралией и Новой Зеландией, которые вместе с Британией входят в разведывательный альянс Five Eyes ("Пять глаз").Запад не раз обвинял РФ в кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва также неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.
https://ria.ru/20210331/khakery-1603550598.html
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РИА Новости
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96
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служба безопасности великобритании mi5 , великобритания, в мире

СМИ: британцев предупредили о деятельности "враждебных стран" в соцсетях

03:56 20.04.2021
 
© Depositphotos / pressmasterКлавиатура ноутбука
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© Depositphotos / pressmaster
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ЛОНДОН, 20 апр - РИА Новости. Британская служба контрразведки MI5 считает, что за последние пять лет более 10 тысяч британцев, работающих практически во всех государственных ведомствах и ключевых отраслях, становились целями "вредоносных профилей", действующих в интернете в интересах "враждебных государств", передает телеканал Sky News.
По его данным, глава MI5 Кен Маккаллум предупредил, что ряд государств и организованные преступники используют в социальных сетях фейковые профили в "промышленных масштабах". В связи с этим была запущена кампания Think Before You Link ("Подумай, прежде чем связываться"), направленная на повышение осведомленности об угрозах подобного рода.
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Отмечается, что в первую очередь данная кампания, разработанная британским центром по защите национальной инфраструктуры (CPNI), нацелена на людей, обладающих доступом к секретной или конфиденциальной информации. В рамках кампании пользователей социальных сетей и таких сайтов, как LinkedIn, призывают сообщать о "любой подозрительной деятельности".
Телеканал заявляет, что в последние годы такие "враждебные государства", как Китай и Россия, якобы использовали социальные сети в целях "сдружиться или связаться" с британцами, работающими в правительстве и других "чувствительных областях". "Создавая поддельные профили и выдавая себя за безобидных пользователей, они пытались украсть данные и информацию по вопросам национальной безопасности", - утверждает Sky News.
По данным телеканала, инициатива Think Before You Link была также принята США, Канадой, Австралией и Новой Зеландией, которые вместе с Британией входят в разведывательный альянс Five Eyes ("Пять глаз").
Запад не раз обвинял РФ в кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва также неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.
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