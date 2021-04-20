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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
https://ria.ru/20210420/sotrudnichestvo-1729050226.html
Тюменские власти и фонд "Иннопрактика" договорились о сотрудничестве
Тюменские власти и фонд "Иннопрактика" договорились о сотрудничестве
Соглашение о сотрудничестве, направленное на экономическое развитие региона и рост инноваций в сфере АПК, подписали правительство Тюменской области и фонд... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T10:40
2021-04-20T10:40
тюменская область
александр моор
иннопрактика
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ТЮМЕНЬ, 20 апр – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве, направленное на экономическое развитие региона и рост инноваций в сфере АПК, подписали правительство Тюменской области и фонд поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых "Национальное интеллектуальное развитие" (бренд "Иннопрактика"), сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области."В агропромышленном комплексе Тюменской области происходят серьезные изменения благодаря инновационным научным разработкам. Уделяется большое внимание селекционной работе: созданы 13 новых сортов тюменской селекции, 6 их них уже внедрены в производство. Используется оцифровка полей, применяются беспилотники. Развитию животноводства помогают геномные исследования. Все это – реалии современного тюменского агропрома. Радует, что наши аграрии не намерены останавливаться на достигнутом. Как крупные сельхозпредприятия, так и средний и малый бизнес заинтересованы в инновациях. Успешная работа компании "Иннопрактика" в данном направлении – это бесценный опыт для нас. Тюменская область готова к новым масштабным проектам, которые раскроют мощный инвестиционный потенциал региона. Наши приоритеты неизменны – привлечение инвестиций, рост экономики, совершенствование инфраструктуры. Все это – для повышения качества жизни тюменцев. Соглашение позволит консолидировать наши усилия и повысить эффективность этой работы", – сказал губернатор Тюменской области Александр Моор на церемонии подписания соглашения.Как ожидается, в Тюменской области будут реализованы несколько проектов, один из которых - проект "Иннагро", инициированный "Иннопрактикой". В рамках проекта крупный агробизнес, малые и средние сельхозпроизводители региона смогут в реальных условиях проверить эффективность российских биопрепаратов для животноводства и растениеводства и отработать технологии их применения. Кроме того, предполагается реализовать в пилотном режиме программу по проведению генотипирования крупного рогатого скота молочных пород и созданию референтной базы животных с достоверными фенотипическими и генотипическими данными.
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александр моор, иннопрактика

Тюменские власти и фонд "Иннопрактика" договорились о сотрудничестве

10:40 20.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей РусановАлександр Моор
Александр Моор - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Сергей Русанов
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 20 апр – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве, направленное на экономическое развитие региона и рост инноваций в сфере АПК, подписали правительство Тюменской области и фонд поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых "Национальное интеллектуальное развитие" (бренд "Иннопрактика"), сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.
"В агропромышленном комплексе Тюменской области происходят серьезные изменения благодаря инновационным научным разработкам. Уделяется большое внимание селекционной работе: созданы 13 новых сортов тюменской селекции, 6 их них уже внедрены в производство. Используется оцифровка полей, применяются беспилотники. Развитию животноводства помогают геномные исследования. Все это – реалии современного тюменского агропрома. Радует, что наши аграрии не намерены останавливаться на достигнутом. Как крупные сельхозпредприятия, так и средний и малый бизнес заинтересованы в инновациях. Успешная работа компании "Иннопрактика" в данном направлении – это бесценный опыт для нас. Тюменская область готова к новым масштабным проектам, которые раскроют мощный инвестиционный потенциал региона. Наши приоритеты неизменны – привлечение инвестиций, рост экономики, совершенствование инфраструктуры. Все это – для повышения качества жизни тюменцев. Соглашение позволит консолидировать наши усилия и повысить эффективность этой работы", – сказал губернатор Тюменской области Александр Моор на церемонии подписания соглашения.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
10:15Тюменская область
Эксперты разрабатывают перспективный план развития Западно-Сибирского НОЦ
Как ожидается, в Тюменской области будут реализованы несколько проектов, один из которых - проект "Иннагро", инициированный "Иннопрактикой". В рамках проекта крупный агробизнес, малые и средние сельхозпроизводители региона смогут в реальных условиях проверить эффективность российских биопрепаратов для животноводства и растениеводства и отработать технологии их применения.
Кроме того, предполагается реализовать в пилотном режиме программу по проведению генотипирования крупного рогатого скота молочных пород и созданию референтной базы животных с достоверными фенотипическими и генотипическими данными.
 
Тюменская областьАлександр МоорИннопрактика
 
 
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