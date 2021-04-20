https://ria.ru/20210420/sk-1729159755.html

СК проверит видео из Подмосковья, на котором тренер бьет юную фигуристку

СК проверит видео из Подмосковья, на котором тренер бьет юную фигуристку

Следственный комитет России начал проверку видео из Подмосковья, на котором, предположительно, тренер по фигурному катанию ударил и схватил за шею ребенка во... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T18:56

2021-04-20T18:56

2021-04-20T18:56

россия

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Следственный комитет России начал проверку видео из Подмосковья, на котором, предположительно, тренер по фигурному катанию ударил и схватил за шею ребенка во время тренировки, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.В СМИ появилось видео, на котором, предположительно, тренер ударил девочку во время тренировки по фигурному катанию, а также схватил ее за шею, она в этот момент кричала. Кроме этого, по данным СМИ, данный тренер систематически избивает детей во время занятий."По данной информации СМИ... организовано проведение доследственной проверки. Следствием будет дана оценка услугам, оказываем в данном спортивном комплексе, будут опрошены сотрудники и истребованы соответствующие сертификаты, а также иные документы, позволяющие проводить тренеру занятия с детьми", - сообщила Врадий.Добавляется, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20210419/napadenie-1728992767.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), происшествия