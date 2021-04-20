https://ria.ru/20210420/sikvel-1729045884.html

Создатели фильма "Аббатство Даунтон" объявили дату выхода продолжения

Создатели фильма "Аббатство Даунтон" объявили дату выхода продолжения

Создатели полнометражного фильма по мотивам известного британского сериала "Аббатство Даунтон" компании Focus Features объявили о создании второй части картины... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T10:14

2021-04-20T10:14

2021-04-20T10:14

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Создатели полнометражного фильма по мотивам известного британского сериала "Аббатство Даунтон" компании Focus Features объявили о создании второй части картины и вероятном появлении ее на больших экранах в декабре.Сообщается, что в фильме примут участие те же актеры. К съемкам присоединятся актеры Доминик Уэст, Хью Дэнси, Лора Хэддок и Натали Бай. Сценарий для фильма пишет работавший над телесериалом Джулиан Феллоуз."Глава Focus Features Питер Куявски сегодня объявил, что стартовала работа над "Аббатством Даунтон 2" совместно с Carnival Films Гарета Нима. Первоначальный актерский состав вновь вернется во втором фильме, производство которого началось на прошлой неделе. Его выход ожидается в период Рождества 2021 года, 22 декабря", - говорится в заявлении компании на сайте.

https://ria.ru/20190920/1558898685.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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