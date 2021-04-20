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Создатели фильма "Аббатство Даунтон" объявили дату выхода продолжения
Создатели фильма "Аббатство Даунтон" объявили дату выхода продолжения
Создатели полнометражного фильма по мотивам известного британского сериала "Аббатство Даунтон" компании Focus Features объявили о создании второй части картины... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T10:14
2021-04-20T10:14
2021-04-20T10:14
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Создатели полнометражного фильма по мотивам известного британского сериала "Аббатство Даунтон" компании Focus Features объявили о создании второй части картины и вероятном появлении ее на больших экранах в декабре.Сообщается, что в фильме примут участие те же актеры. К съемкам присоединятся актеры Доминик Уэст, Хью Дэнси, Лора Хэддок и Натали Бай. Сценарий для фильма пишет работавший над телесериалом Джулиан Феллоуз."Глава Focus Features Питер Куявски сегодня объявил, что стартовала работа над "Аббатством Даунтон 2" совместно с Carnival Films Гарета Нима. Первоначальный актерский состав вновь вернется во втором фильме, производство которого началось на прошлой неделе. Его выход ожидается в период Рождества 2021 года, 22 декабря", - говорится в заявлении компании на сайте.
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кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости.
Создатели полнометражного фильма по мотивам известного британского сериала "Аббатство Даунтон" компании Focus Features объявили
о создании второй части картины и вероятном появлении ее на больших экранах в декабре.
Сообщается, что в фильме примут участие те же актеры. К съемкам присоединятся актеры Доминик Уэст, Хью Дэнси, Лора Хэддок и Натали Бай. Сценарий для фильма пишет работавший над телесериалом Джулиан Феллоуз.
"Глава Focus Features Питер Куявски сегодня объявил, что стартовала работа над "Аббатством Даунтон 2" совместно с Carnival Films Гарета Нима. Первоначальный актерский состав вновь вернется во втором фильме, производство которого началось на прошлой неделе. Его выход ожидается в период Рождества 2021 года, 22 декабря", - говорится в заявлении компании на сайте.