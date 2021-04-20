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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210420/sikvel-1729045884.html
Создатели фильма "Аббатство Даунтон" объявили дату выхода продолжения
Создатели фильма "Аббатство Даунтон" объявили дату выхода продолжения
Создатели полнометражного фильма по мотивам известного британского сериала "Аббатство Даунтон" компании Focus Features объявили о создании второй части картины... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T10:14
2021-04-20T10:14
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Создатели полнометражного фильма по мотивам известного британского сериала "Аббатство Даунтон" компании Focus Features объявили о создании второй части картины и вероятном появлении ее на больших экранах в декабре.Сообщается, что в фильме примут участие те же актеры. К съемкам присоединятся актеры Доминик Уэст, Хью Дэнси, Лора Хэддок и Натали Бай. Сценарий для фильма пишет работавший над телесериалом Джулиан Феллоуз."Глава Focus Features Питер Куявски сегодня объявил, что стартовала работа над "Аббатством Даунтон 2" совместно с Carnival Films Гарета Нима. Первоначальный актерский состав вновь вернется во втором фильме, производство которого началось на прошлой неделе. Его выход ожидается в период Рождества 2021 года, 22 декабря", - говорится в заявлении компании на сайте.
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кино и сериалы, новости культуры

Создатели фильма "Аббатство Даунтон" объявили дату выхода продолжения

10:14 20.04.2021
 
© Carnival Films / Masterpiece TheatreКадр из сериала "Аббатство Даунтон"
Кадр из сериала Аббатство Даунтон - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© Carnival Films / Masterpiece Theatre
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Создатели полнометражного фильма по мотивам известного британского сериала "Аббатство Даунтон" компании Focus Features объявили о создании второй части картины и вероятном появлении ее на больших экранах в декабре.
Сообщается, что в фильме примут участие те же актеры. К съемкам присоединятся актеры Доминик Уэст, Хью Дэнси, Лора Хэддок и Натали Бай. Сценарий для фильма пишет работавший над телесериалом Джулиан Феллоуз.
"Глава Focus Features Питер Куявски сегодня объявил, что стартовала работа над "Аббатством Даунтон 2" совместно с Carnival Films Гарета Нима. Первоначальный актерский состав вновь вернется во втором фильме, производство которого началось на прошлой неделе. Его выход ожидается в период Рождества 2021 года, 22 декабря", - говорится в заявлении компании на сайте.
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