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https://ria.ru/20210420/shoygu-1729122213.html
Северный флот в 2021 году получит почти 250 единиц вооружения
Северный флот в 2021 году получит почти 250 единиц вооружения
Северный флот в 2021-м получит почти 250 единиц современного вооружения, до конца года его доля на флоте достигнет 62,3%, сообщил министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T16:01
2021-04-20T16:33
арктика
владимир путин
сочи
россия
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Северный флот в 2021-м получит почти 250 единиц современного вооружения, до конца года его доля на флоте достигнет 62,3%, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Говоря о Северном флоте, подчеркну, что сегодня он способен обеспечить защиту национальных интересов и военную безопасность государства в Арктике. Общая укомплектованность флота военнослужащими по контракту составляет 97%, к концу года их численность возрастёт до 99,2%", - сказал Шойгу на заседании коллегии министерства.По его словам, продолжается переоснащение Северного флота на новые виды оружия."В текущем году должно быть поставлено 245 единиц современного вооружения, в результате до конца года его доля достигнет 62,3%", - пояснил Шойгу.Он отметил, что ход выполнения планов деятельности Северного флота будет рассмотрен на нынешнем заседании коллегии в рамках реализации майских указов президента России Владимира Путина и его поручений по итогам совещаний в Сочи.
https://ria.ru/20210414/podlodka-1728261679.html
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арктика, владимир путин, сочи, россия, сергей шойгу, безопасность

Северный флот в 2021 году получит почти 250 единиц вооружения

16:01 20.04.2021 (обновлено: 16:33 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие разведывательного подразделения Печенгской бригады Северного флота на занятиях по тактической подготовке на боевых арктических вездеходах "Алеут" в Печенгском районе Мурманской области
Военнослужащие разведывательного подразделения Печенгской бригады Северного флота на занятиях по тактической подготовке на боевых арктических вездеходах Алеут в Печенгском районе Мурманской области - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Северный флот в 2021-м получит почти 250 единиц современного вооружения, до конца года его доля на флоте достигнет 62,3%, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Говоря о Северном флоте, подчеркну, что сегодня он способен обеспечить защиту национальных интересов и военную безопасность государства в Арктике. Общая укомплектованность флота военнослужащими по контракту составляет 97%, к концу года их численность возрастёт до 99,2%", - сказал Шойгу на заседании коллегии министерства.
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Источник: Северный флот получит не менее четырех дизельных подлодок
По его словам, продолжается переоснащение Северного флота на новые виды оружия.
"В текущем году должно быть поставлено 245 единиц современного вооружения, в результате до конца года его доля достигнет 62,3%", - пояснил Шойгу.
Он отметил, что ход выполнения планов деятельности Северного флота будет рассмотрен на нынешнем заседании коллегии в рамках реализации майских указов президента России Владимира Путина и его поручений по итогам совещаний в Сочи.
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АрктикаВладимир ПутинСочиРоссияСергей ШойгуБезопасность
 
 
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