https://ria.ru/20210420/shoygu-1729122213.html

Северный флот в 2021 году получит почти 250 единиц вооружения

Северный флот в 2021 году получит почти 250 единиц вооружения

Северный флот в 2021-м получит почти 250 единиц современного вооружения, до конца года его доля на флоте достигнет 62,3%, сообщил министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T16:01

2021-04-20T16:01

2021-04-20T16:33

арктика

владимир путин

сочи

россия

сергей шойгу

безопасность

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Северный флот в 2021-м получит почти 250 единиц современного вооружения, до конца года его доля на флоте достигнет 62,3%, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Говоря о Северном флоте, подчеркну, что сегодня он способен обеспечить защиту национальных интересов и военную безопасность государства в Арктике. Общая укомплектованность флота военнослужащими по контракту составляет 97%, к концу года их численность возрастёт до 99,2%", - сказал Шойгу на заседании коллегии министерства.По его словам, продолжается переоснащение Северного флота на новые виды оружия."В текущем году должно быть поставлено 245 единиц современного вооружения, в результате до конца года его доля достигнет 62,3%", - пояснил Шойгу.Он отметил, что ход выполнения планов деятельности Северного флота будет рассмотрен на нынешнем заседании коллегии в рамках реализации майских указов президента России Владимира Путина и его поручений по итогам совещаний в Сочи.

https://ria.ru/20210414/podlodka-1728261679.html

https://ria.ru/20210419/ucheniya-1728956325.html

арктика

сочи

россия

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арктика, владимир путин, сочи, россия, сергей шойгу, безопасность