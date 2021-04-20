В Кремле прокомментировали перенос шествия "Бессмертного полка"
12:48 20.04.2021 (обновлено: 12:50 20.04.2021)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и народный артист СССР Василий Лановой во время шествия патриотической акции "Бессмертный полк"
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в курсе и с пониманием относится к переносу из-за пандемии даты шествия "Бессмертного полка", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В понедельник сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева сообщила, что традиционное шествие "Бессмертного полка" в нынешнем году в России может пройти 24 июня, если позволит ситуация с коронавирусной инфекцией, а 9 мая, как и планировалось, мероприятие пройдет в онлайн-формате.
"Поскольку акция именно общественная, нет никакой необходимости согласовывать свои действия с Кремлем. Есть единственная у нас всех необходимость и обязанность в период пандемии согласовывать свои действия с нашими санитарными властями. И, конечно, с учетом того, что эпидемию мы еще не перешагнули, было принято такое решение", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, согласовывалось ли такое решение в Кремле и как относится к этому президент.
"Безусловно, президент, как и мы все, ждет этой акции... Он в курсе, (отнесся к переносу даты шествия - ред.) с пониманием, есть эпидемиологическая обстановка", - добавил представитель Кремля.