В Кремле прокомментировали перенос шествия "Бессмертного полка"

"Поскольку акция именно общественная, нет никакой необходимости согласовывать свои действия с Кремлем. Есть единственная у нас всех необходимость и обязанность в период пандемии согласовывать свои действия с нашими санитарными властями. И, конечно, с учетом того, что эпидемию мы еще не перешагнули, было принято такое решение", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, согласовывалось ли такое решение в Кремле и как относится к этому президент.