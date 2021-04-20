https://ria.ru/20210420/shater-1729088157.html
Муфтий и раввин рассказали в "Шатре Рамадана" о главном для верующих
Муфтий и раввин рассказали в "Шатре Рамадана" о главном для верующих
Вечер Объединенных Арабских Эмиратов прошел в понедельник в "Шатре Рамадана", установленном у Мемориальной мечети на Поклонной горе в Москве. В этом году не все РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T13:19
2021-04-20T13:19
2021-04-20T13:27
религия и мировоззрение
россия
дамир мухетдинов
александр бородай
рушан аббясов
оаэ
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости, Анна Горбашова. Вечер Объединенных Арабских Эмиратов прошел в понедельник в "Шатре Рамадана", установленном у Мемориальной мечети на Поклонной горе в Москве. В этом году не все желающие смогли попасть в шатер из-за ограничений по коронавирусу, но все мусульмане, кто пришел на праздничный ужин-ифтар, получили угощенье после захода солнца, передает корреспондент РИА Новости.Ежегодно в "Шатер Рамадана" в священный для мусульман месяц любой желающий мог прийти на ифтар - ужин разговления, когда после захода солнца мусульмане могут есть и пить воду. Но пандемия внесла свои коррективы. В этом году в шатер можно попасть только по приглашениям, за столами внутри размещается 270 человек. Перед входом в шатер также установлены столики и экран, на котором транслируется культурная программа вечера. Угощения – финики, мандарины, бананы, суп-пюре, рис с мясом все желающие могли получить в мечети.Культурная программа началась за час до ифтара, который в этом году наступил в 19.44.В числе приглашенных на вечере присутствовали чрезвычайный и полномочный посол ОАЭ в РФ Мохаммад Ахмад аль-Джабер, первый зампредседателя Духовного управления мусульман России (ДУМ) Дамир Мухетдинов, первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов, президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, начальник департамента по взаимодействию с религиозными организациями управления президента РФ по внутренней политике Евгений Еремин.Перед началом культурной программы имам Мемориальной мечети Асхат Гиматдинов прочитал аяты (стихи) Корана. Посол ОАЭ поблагодарил всех за присутствие, поздравив с наступлением Рамадана."Месяц Рамадан - это месяц, когда мы старается обуздать свою самость и побороть свое эго. Нам приходится выбирать тот путь, по которому мы пойдем, и здесь важно духовное состояние, важно иметь веру, для того чтобы выбрать правильный путь. В Священном Коране Всевышний Аллах дает нам наставление, чтобы мы избегали домыслов, чтобы мы старались стремиться к духовной чистоте, к укреплению своей веры", - сказал муфтий Аббясов.Борода поблагодарил посла ОАЭ за приглашение принять участие в мероприятии, отметив что в благотворительном проекте "Шатер Рамадана" принимают участие люди самых разных конфессий и национальностей, что говорит " об объединяющей всех цели: укреплении добрососедства в российском обществе, потому что только на уважении и принятии друг друга мы можем строить настоящее и будущее"."Рамадан - это месяц размышления над вопросами бытия и месяц интенсивной духовной работы, люди в эти дни стремятся к совершенствованию, размышляют о своей жизни и переоценивают свои поступки с нравственной точки зрения. Широко известно, что во время Рамадана мусульмане помогают нуждающимся и делают добрые дела, утверждают мир и дружбу, восточное гостеприимство проявляется на обязательных трапезах этого месяца", - сказал председатель Федерации еврейских общин России.Еремин рассказал, что ему посчастливилось в этом году встретить Рамадан в ОАЭ, где климат намного теплее, чем в России, но "такая теплая атмосфера, царящая на ифтаре в "Шатре Рамадана" на Поклонной горе, должна быть для всех примером.В перерывах между выступлениями музыкальный коллектив играл арабскую музыку, дети показали сценку, посвященную Рамадану.Ровно в 19.44, когда на небе появился месяц, гости приступили к трапезе, которую в Рамадан принято начинать с фиников и воды.
https://ria.ru/20210412/ramadan-1727560442.html
https://ria.ru/20210412/abbyasov-1727919180.html
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россия, дамир мухетдинов, александр бородай, рушан аббясов, оаэ
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости, Анна Горбашова. Вечер Объединенных Арабских Эмиратов прошел в понедельник в "Шатре Рамадана", установленном у Мемориальной мечети на Поклонной горе в Москве. В этом году не все желающие смогли попасть в шатер из-за ограничений по коронавирусу, но все мусульмане, кто пришел на праздничный ужин-ифтар, получили угощенье после захода солнца, передает корреспондент РИА Новости.
Ежегодно в "Шатер Рамадана" в священный для мусульман месяц любой желающий мог прийти на ифтар - ужин разговления, когда после захода солнца мусульмане могут есть и пить воду. Но пандемия внесла свои коррективы. В этом году в шатер можно попасть только по приглашениям, за столами внутри размещается 270 человек. Перед входом в шатер также установлены столики и экран, на котором транслируется культурная программа вечера. Угощения – финики, мандарины, бананы, суп-пюре, рис с мясом все желающие могли получить в мечети.
Культурная программа началась за час до ифтара, который в этом году наступил в 19.44.
В числе приглашенных на вечере присутствовали чрезвычайный и полномочный посол ОАЭ в РФ Мохаммад Ахмад аль-Джабер, первый зампредседателя Духовного управления мусульман России (ДУМ) Дамир Мухетдинов, первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов, президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, начальник департамента по взаимодействию с религиозными организациями управления президента РФ по внутренней политике Евгений Еремин.
Перед началом культурной программы имам Мемориальной мечети Асхат Гиматдинов прочитал аяты (стихи) Корана. Посол ОАЭ поблагодарил всех за присутствие, поздравив с наступлением Рамадана.
"Месяц Рамадан - это месяц, когда мы старается обуздать свою самость и побороть свое эго. Нам приходится выбирать тот путь, по которому мы пойдем, и здесь важно духовное состояние, важно иметь веру, для того чтобы выбрать правильный путь. В Священном Коране Всевышний Аллах дает нам наставление, чтобы мы избегали домыслов, чтобы мы старались стремиться к духовной чистоте, к укреплению своей веры", - сказал муфтий Аббясов.
Борода поблагодарил посла ОАЭ за приглашение принять участие в мероприятии, отметив что в благотворительном проекте "Шатер Рамадана" принимают участие люди самых разных конфессий и национальностей, что говорит " об объединяющей всех цели: укреплении добрососедства в российском обществе, потому что только на уважении и принятии друг друга мы можем строить настоящее и будущее".
"Рамадан - это месяц размышления над вопросами бытия и месяц интенсивной духовной работы, люди в эти дни стремятся к совершенствованию, размышляют о своей жизни и переоценивают свои поступки с нравственной точки зрения. Широко известно, что во время Рамадана мусульмане помогают нуждающимся и делают добрые дела, утверждают мир и дружбу, восточное гостеприимство проявляется на обязательных трапезах этого месяца", - сказал председатель Федерации еврейских общин России.
Еремин рассказал, что ему посчастливилось в этом году встретить Рамадан в ОАЭ, где климат намного теплее, чем в России, но "такая теплая атмосфера, царящая на ифтаре в "Шатре Рамадана" на Поклонной горе, должна быть для всех примером.
В перерывах между выступлениями музыкальный коллектив играл арабскую музыку, дети показали сценку, посвященную Рамадану.
Ровно в 19.44, когда на небе появился месяц, гости приступили к трапезе, которую в Рамадан принято начинать с фиников и воды.