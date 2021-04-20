https://ria.ru/20210420/semenovich-1728991378.html

"Веселое закулисье": Анна Семенович показала зарядку для груди

"Веселое закулисье": Анна Семенович показала зарядку для груди

Анна Семенович разместила в Instagram зажигательный ролик, в котором показала, как делает "зарядку для груди". РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T00:30

2021-04-20T00:30

2021-04-20T00:30

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Анна Семенович разместила в Instagram зажигательный ролик, в котором показала, как делает "зарядку для груди".На видео 41-летняя Семенович в черном боди ритмично двигает пышной грудью в такт музыке и со смехом обращается к коллеге по сцене: "Ты размяла грудь? Наденешь грудь и разомнешь!"Затем с кадре появляется саксофонист, которого певица просит что-нибудь сыграть, и он выполняет ее просьбу.В комментариях поклонники по достоинству оценили этот ролик, отметив, что он зарядил их позитивом."Анютка, ты супер позитивный человечек", "Очень приятная и простая. никакого пафоса", "Почаще такие видео", "Сейчас пишут, что американская супермодель Белла Хадид – самая красивая женщина в мире, но самая красивая и сексуальная женщина – это вы, Анечка!", "Очень весело!" – пишут в комментариях пользователи.

https://ria.ru/20210408/semenovich-1727241336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, знаменитости, звезды, анна семенович