https://ria.ru/20210420/sberezheniya-1729027821.html

Исследование: россияне начинают активно копить только после 30 лет

Исследование: россияне начинают активно копить только после 30 лет

Россияне начинают активно создавать сбережения, направляя деньги на депозиты, после 30 лет, свидетельствует анализ соотношения возрастных групп среди... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T06:05

2021-04-20T06:05

2021-04-20T08:50

россия

общество

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россияне начинают активно создавать сбережения, направляя деньги на депозиты, после 30 лет, свидетельствует анализ соотношения возрастных групп среди клиентов-вкладчиков в Новикомбанке, который есть в распоряжении РИА Новости.Так, доля вкладчиков в возрасте 20-29 лет составляет всего 3,9%, а вот следующая возрастная группа от 30 до 39 занимает в общем числе вкладчиков уже 15,1%, указывается в материалах. Вкладчики в возрасте 40-49 лет имеют долю 19,2%, а возрасте 50-59 лет – 19,9%. Самая большая доля – 25,2% приходится на группу вкладчиков в возрасте 60-69 лет. На вкладчиков старше 70 приходится 16,7%.Кроме того, каждый возраст отличает и модель поведения. Если молодежи более присуще стремление тратить, то взрослые люди начинают создавать накопления, чтобы приобрести жилье, оплатить образование детям и так далее.По словам эксперта, в России отношение к сбережениям отличается от западных стран: там принято создавать сбережения уже в юности, так как деньги необходимы для получения образования. Очень серьезно за рубежом подходят и к вопросу создания пенсионных накоплений, об этом начинают думать уже в молодости. "У нас же пока столь долгосрочное планирование редкость", - рассказал Сычков.Вместе с тем, у пожилых россиян есть собственная сберегательная стратегия. Многие, уже формально являясь пенсионерами, продолжают работать, а получаемую пенсию направляют на вклад для того, чтобы после окончания трудовой деятельности иметь накопления, подытожил эксперт, назвав это поведение разумным.

https://ria.ru/20210416/sberezheniya-1728506760.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210409/valyuta-1727565466.html

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россия, общество