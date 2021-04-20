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Исследование: россияне начинают активно копить только после 30 лет
Исследование: россияне начинают активно копить только после 30 лет
Россияне начинают активно создавать сбережения, направляя деньги на депозиты, после 30 лет, свидетельствует анализ соотношения возрастных групп среди... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T06:05
2021-04-20T08:50
россия
общество
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россияне начинают активно создавать сбережения, направляя деньги на депозиты, после 30 лет, свидетельствует анализ соотношения возрастных групп среди клиентов-вкладчиков в Новикомбанке, который есть в распоряжении РИА Новости.Так, доля вкладчиков в возрасте 20-29 лет составляет всего 3,9%, а вот следующая возрастная группа от 30 до 39 занимает в общем числе вкладчиков уже 15,1%, указывается в материалах. Вкладчики в возрасте 40-49 лет имеют долю 19,2%, а возрасте 50-59 лет – 19,9%. Самая большая доля – 25,2% приходится на группу вкладчиков в возрасте 60-69 лет. На вкладчиков старше 70 приходится 16,7%.Кроме того, каждый возраст отличает и модель поведения. Если молодежи более присуще стремление тратить, то взрослые люди начинают создавать накопления, чтобы приобрести жилье, оплатить образование детям и так далее.По словам эксперта, в России отношение к сбережениям отличается от западных стран: там принято создавать сбережения уже в юности, так как деньги необходимы для получения образования. Очень серьезно за рубежом подходят и к вопросу создания пенсионных накоплений, об этом начинают думать уже в молодости. "У нас же пока столь долгосрочное планирование редкость", - рассказал Сычков.Вместе с тем, у пожилых россиян есть собственная сберегательная стратегия. Многие, уже формально являясь пенсионерами, продолжают работать, а получаемую пенсию направляют на вклад для того, чтобы после окончания трудовой деятельности иметь накопления, подытожил эксперт, назвав это поведение разумным.
https://ria.ru/20210416/sberezheniya-1728506760.html
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россия, общество

Исследование: россияне начинают активно копить только после 30 лет

06:05 20.04.2021 (обновлено: 08:50 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россияне начинают активно создавать сбережения, направляя деньги на депозиты, после 30 лет, свидетельствует анализ соотношения возрастных групп среди клиентов-вкладчиков в Новикомбанке, который есть в распоряжении РИА Новости.
Так, доля вкладчиков в возрасте 20-29 лет составляет всего 3,9%, а вот следующая возрастная группа от 30 до 39 занимает в общем числе вкладчиков уже 15,1%, указывается в материалах. Вкладчики в возрасте 40-49 лет имеют долю 19,2%, а возрасте 50-59 лет – 19,9%. Самая большая доля – 25,2% приходится на группу вкладчиков в возрасте 60-69 лет. На вкладчиков старше 70 приходится 16,7%.
"Эти данные соотносятся с теорией жизненного цикла, в соответствии с которой, накопления начинают делать, когда в связи с карьерным ростом происходит рост доходов, и у людей появляются возможности направлять излишки в накопления", - комментирует результаты исследования директор департамента частного банковского обслуживания Новикомбанка Александр Сычков.
Кроме того, каждый возраст отличает и модель поведения. Если молодежи более присуще стремление тратить, то взрослые люди начинают создавать накопления, чтобы приобрести жилье, оплатить образование детям и так далее.
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"Рубеж в 30 лет объясняется тем, что к этому времени большинству удается определиться с направлением деятельности, нарастить профессиональные компетенции и как, следствие, получить достойную оплату труда. Кроме этого, появляется внутренняя ответственность, что также способствует переходу от потребительского к сберегательному поведению", - указал Сычков.
По словам эксперта, в России отношение к сбережениям отличается от западных стран: там принято создавать сбережения уже в юности, так как деньги необходимы для получения образования. Очень серьезно за рубежом подходят и к вопросу создания пенсионных накоплений, об этом начинают думать уже в молодости. "У нас же пока столь долгосрочное планирование редкость", - рассказал Сычков.
Вместе с тем, у пожилых россиян есть собственная сберегательная стратегия. Многие, уже формально являясь пенсионерами, продолжают работать, а получаемую пенсию направляют на вклад для того, чтобы после окончания трудовой деятельности иметь накопления, подытожил эксперт, назвав это поведение разумным.
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