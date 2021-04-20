https://ria.ru/20210420/robo-gruzoviki-1729075667.html

На улицы Пекина вскоре в рамках тестирования выйдут робо-грузовики

На улицы Пекина вскоре в рамках тестирования выйдут робо-грузовики

На улицы Пекина вскоре выйдут робо-грузовики в рамках программы тестирования систем автономных автомобилей. Автономные грузовые транспортные средства будут... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T12:31

2021-04-20T12:31

2021-04-20T12:32

россия-китай: главное

пекин

китай

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600145748_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_15cfd7b56e4cebdfb484f29b7c20a0d0.jpg

МОСКВА, 20 апр — Проект "Россия-Китай: Главное". На улицы Пекина вскоре выйдут робо-грузовики в рамках программы тестирования систем автономных автомобилей. Автономные грузовые транспортные средства будут колесить в районе нового международного аэропорта Дасин и по некоторым магистралям китайской столицы. О полном открытии городских дорог для таких транспортных средств речи пока не идет.Китайские разработчики автономных автомобилей сегодня развивают бизнес не только у себя на родине, но и за рубежом. Так, летом прошлого года китайский производитель беспилотных грузовиков TuSimple обнародовал план создания сети доставок в США к 2024 году. В тандеме со службой UPS компания рассчитывает охватить этой сетью 42 американских штата.

https://ria.ru/20210416/vystavka-1728544723.html

пекин

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пекин, китай, технологии