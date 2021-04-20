https://ria.ru/20210420/robo-gruzoviki-1729075667.html
На улицы Пекина вскоре в рамках тестирования выйдут робо-грузовики
На улицы Пекина вскоре в рамках тестирования выйдут робо-грузовики
На улицы Пекина вскоре выйдут робо-грузовики в рамках программы тестирования систем автономных автомобилей. Автономные грузовые транспортные средства будут... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T12:31
2021-04-20T12:31
2021-04-20T12:32
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технологии
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МОСКВА, 20 апр — Проект "Россия-Китай: Главное". На улицы Пекина вскоре выйдут робо-грузовики в рамках программы тестирования систем автономных автомобилей. Автономные грузовые транспортные средства будут колесить в районе нового международного аэропорта Дасин и по некоторым магистралям китайской столицы. О полном открытии городских дорог для таких транспортных средств речи пока не идет.Китайские разработчики автономных автомобилей сегодня развивают бизнес не только у себя на родине, но и за рубежом. Так, летом прошлого года китайский производитель беспилотных грузовиков TuSimple обнародовал план создания сети доставок в США к 2024 году. В тандеме со службой UPS компания рассчитывает охватить этой сетью 42 американских штата.
https://ria.ru/20210416/vystavka-1728544723.html
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пекин, китай, технологии