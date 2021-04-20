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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210420/razvyazka-1729165765.html
Развязку в Солнечногорске откроют в августе
Развязку в Солнечногорске откроют в августе
Новую развязку в Солнечногорске, которая улучшит транспортную ситуацию для жителей Подмосковья, облегчит выезд и въезд в индустриальный парк "Есипово", откроют... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T19:49
2021-04-20T19:49
новости подмосковья
алексей гержик
ленинградское шоссе (москва)
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
солнечногорск
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Новую развязку в Солнечногорске, которая улучшит транспортную ситуацию для жителей Подмосковья, облегчит выезд и въезд в индустриальный парк "Есипово", откроют в августе, сообщает пресс-служба облправительства.Ход строительства, которое ведется за счет средств региона в рамках президентского проекта "Безопасные качественные дороги", проверил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Новая развязка - продолжение дороги "М-10 "Россия" — "Ложки-Поварово-Пятница", построенной в 2018 году. В ее состав войдет 3-полосный путепровод через Ленинградское шоссе."Развязка позволит быстро подъехать к технопарку. Далее она будет соединяться с нашими региональными дорогами, и выходить на Пятницкое шоссе. Я думаю, это очень удобно для всех жителей области. Запуск движения планируем к 1 августа. Будем стараться успеть пораньше", - отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.
https://radiosputnik.ria.ru/20210420/blog-1729152768.html
ленинградское шоссе (москва)
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алексей гержик, ленинградское шоссе (москва), андрей воробьев, московская область (подмосковье), солнечногорск

Развязку в Солнечногорске откроют в августе

19:49 20.04.2021
 
© Фото : пресс-служба администрация городского округа СолнечногорскСтроительство новой развязки в Солнечногорске
Строительство новой развязки в Солнечногорске - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© Фото : пресс-служба администрация городского округа Солнечногорск
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Новую развязку в Солнечногорске, которая улучшит транспортную ситуацию для жителей Подмосковья, облегчит выезд и въезд в индустриальный парк "Есипово", откроют в августе, сообщает пресс-служба облправительства.
Ход строительства, которое ведется за счет средств региона в рамках президентского проекта "Безопасные качественные дороги", проверил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Эта развязка хороша и для тех, кто едет по ЦКАДу, и для индустриального парка. Регион растет, наша задача создавать - рабочие места. Поэтому мы готовим площадки для инвесторов, поводим инфраструктуру, передаем землю по номинальной стоимости, сопровождаем строительную часть. Не нужно беспокоиться по поводу согласования документов - все происходит в электронном виде. Буквально на днях мы подписали контракт - сюда, в "Есипово", придет инвестор, который будет строить фармпроизводство", - приводятся в сообщении слова Воробьева.
Новая развязка - продолжение дороги "М-10 "Россия" — "Ложки-Поварово-Пятница", построенной в 2018 году. В ее состав войдет 3-полосный путепровод через Ленинградское шоссе.
"Развязка позволит быстро подъехать к технопарку. Далее она будет соединяться с нашими региональными дорогами, и выходить на Пятницкое шоссе. Я думаю, это очень удобно для всех жителей области. Запуск движения планируем к 1 августа. Будем стараться успеть пораньше", - отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.
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