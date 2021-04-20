https://ria.ru/20210420/razvyazka-1729165765.html

Развязку в Солнечногорске откроют в августе

Развязку в Солнечногорске откроют в августе

Новую развязку в Солнечногорске, которая улучшит транспортную ситуацию для жителей Подмосковья, облегчит выезд и въезд в индустриальный парк "Есипово", откроют... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T19:49

2021-04-20T19:49

2021-04-20T19:49

новости подмосковья

алексей гержик

ленинградское шоссе (москва)

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

солнечногорск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729166747_0:77:1600:977_1920x0_80_0_0_a221b071357fc590a88eb22e3b425f2f.jpg

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Новую развязку в Солнечногорске, которая улучшит транспортную ситуацию для жителей Подмосковья, облегчит выезд и въезд в индустриальный парк "Есипово", откроют в августе, сообщает пресс-служба облправительства.Ход строительства, которое ведется за счет средств региона в рамках президентского проекта "Безопасные качественные дороги", проверил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Новая развязка - продолжение дороги "М-10 "Россия" — "Ложки-Поварово-Пятница", построенной в 2018 году. В ее состав войдет 3-полосный путепровод через Ленинградское шоссе."Развязка позволит быстро подъехать к технопарку. Далее она будет соединяться с нашими региональными дорогами, и выходить на Пятницкое шоссе. Я думаю, это очень удобно для всех жителей области. Запуск движения планируем к 1 августа. Будем стараться успеть пораньше", - отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

https://radiosputnik.ria.ru/20210420/blog-1729152768.html

ленинградское шоссе (москва)

московская область (подмосковье)

солнечногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей гержик, ленинградское шоссе (москва), андрей воробьев, московская область (подмосковье), солнечногорск