Развязку в Солнечногорске откроют в августе
© Фото : пресс-служба администрация городского округа СолнечногорскСтроительство новой развязки в Солнечногорске
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Новую развязку в Солнечногорске, которая улучшит транспортную ситуацию для жителей Подмосковья, облегчит выезд и въезд в индустриальный парк "Есипово", откроют в августе, сообщает пресс-служба облправительства.
Ход строительства, которое ведется за счет средств региона в рамках президентского проекта "Безопасные качественные дороги", проверил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Эта развязка хороша и для тех, кто едет по ЦКАДу, и для индустриального парка. Регион растет, наша задача создавать - рабочие места. Поэтому мы готовим площадки для инвесторов, поводим инфраструктуру, передаем землю по номинальной стоимости, сопровождаем строительную часть. Не нужно беспокоиться по поводу согласования документов - все происходит в электронном виде. Буквально на днях мы подписали контракт - сюда, в "Есипово", придет инвестор, который будет строить фармпроизводство", - приводятся в сообщении слова Воробьева.
Новая развязка - продолжение дороги "М-10 "Россия" — "Ложки-Поварово-Пятница", построенной в 2018 году. В ее состав войдет 3-полосный путепровод через Ленинградское шоссе.
"Развязка позволит быстро подъехать к технопарку. Далее она будет соединяться с нашими региональными дорогами, и выходить на Пятницкое шоссе. Я думаю, это очень удобно для всех жителей области. Запуск движения планируем к 1 августа. Будем стараться успеть пораньше", - отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.