https://ria.ru/20210420/rassrochka-1729129660.html

Более 180 тысяч жителей МО оплатят доначисления за отопление в рассрочку

Более 180 тысяч жителей МО оплатят доначисления за отопление в рассрочку

Более 180 тысяч жителей Московской области взяли рассрочку на оплату доначисления за отопление, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T16:36

2021-04-20T16:36

2021-04-20T16:36

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Более 180 тысяч жителей Московской области взяли рассрочку на оплату доначисления за отопление, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства ЖКХ."В апрельском едином платежном документе была отображена первая из трех частей доначислений за фактическое отопление. Вторая и третья части будут отображены, соответственно, в майском и июньском ЕПД", – уточнил глава ведомства Антон Велиховский.Отмечается, что при получении квитанции с доначислением у человека будет три месяца для оплаты. В этот период не будут начислять пени. Рассрочка предоставляется собственникам недвижимости автоматически, заявку подает управляющая компания.Облегчить финансовую нагрузку по оплате коммунальных услуг поручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Доначисления произвели в текущем году по причине холодной зимы. Информацию об оплате услуг можно найти в личном кабинете на сайте www.мособлеирц.рф и приложении "МосОблЕИРЦ Онлайн" в сервисе "Умная платежка".

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)