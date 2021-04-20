https://ria.ru/20210420/rassrochka-1729129660.html
Более 180 тысяч жителей МО оплатят доначисления за отопление в рассрочку
Более 180 тысяч жителей МО оплатят доначисления за отопление в рассрочку
Более 180 тысяч жителей Московской области взяли рассрочку на оплату доначисления за отопление, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T16:36
2021-04-20T16:36
2021-04-20T16:36
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Более 180 тысяч жителей Московской области взяли рассрочку на оплату доначисления за отопление, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства ЖКХ."В апрельском едином платежном документе была отображена первая из трех частей доначислений за фактическое отопление. Вторая и третья части будут отображены, соответственно, в майском и июньском ЕПД", – уточнил глава ведомства Антон Велиховский.Отмечается, что при получении квитанции с доначислением у человека будет три месяца для оплаты. В этот период не будут начислять пени. Рассрочка предоставляется собственникам недвижимости автоматически, заявку подает управляющая компания.Облегчить финансовую нагрузку по оплате коммунальных услуг поручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Доначисления произвели в текущем году по причине холодной зимы. Информацию об оплате услуг можно найти в личном кабинете на сайте www.мособлеирц.рф и приложении "МосОблЕИРЦ Онлайн" в сервисе "Умная платежка".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости.
Более 180 тысяч жителей Московской области взяли рассрочку на оплату доначисления за отопление, сообщил телеканал "360"
со ссылкой на пресс-службу регионального министерства ЖКХ.
"В апрельском едином платежном документе была отображена первая из трех частей доначислений за фактическое отопление. Вторая и третья части будут отображены, соответственно, в майском и июньском ЕПД", – уточнил глава ведомства Антон Велиховский.
Отмечается, что при получении квитанции с доначислением у человека будет три месяца для оплаты. В этот период не будут начислять пени. Рассрочка предоставляется собственникам недвижимости автоматически, заявку подает управляющая компания.
Облегчить финансовую нагрузку по оплате коммунальных услуг поручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Доначисления произвели в текущем году по причине холодной зимы.
Информацию об оплате услуг можно найти в личном кабинете на сайте www.мособлеирц.рф
и приложении "МосОблЕИРЦ Онлайн" в сервисе "Умная платежка".