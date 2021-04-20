https://ria.ru/20210420/putin-1729036546.html

Путин поздравил Бермудеса с избранием на пост первого секретаря КП Кубы

Путин поздравил Бермудеса с избранием на пост первого секретаря КП Кубы

Президент России Владимир Путин направил поздравление Мигелю Диасу-Канелю Бермудесу с избранием на пост первого секретаря Коммунистической партии Кубы, отметил... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T09:09

2021-04-20T09:09

2021-04-20T09:22

мигель диас-канель бермудес

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравление Мигелю Диасу-Канелю Бермудесу с избранием на пост первого секретаря Коммунистической партии Кубы, отметил отношения стратегического партнёрства с Гаваной, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый господин Диас-Канель, примите искренние поздравления по случаю избрания на пост первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Кубы", - говорится в сообщении.Путин отметил, что решение партийного съезда подтверждает высокий политический авторитет Диаса-Канеля Бермудеса и свидетельствует о признании его заслуг перед государством."Высоко ценим отношения стратегического партнёрства с Кубой. Рассчитываю, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие конструктивного двустороннего диалога, взаимовыгодного сотрудничества во всех областях на благо наших дружественных народов", - отметил Путин.Также он поздравил Мигеля Диас-Канеля Бермудеса с днем рождения.Ранее делегаты кубинской компартии проголосовали за назначение президента страны Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса первым секретарем центрального комитета организации, теперь он занимает три ключевых политических должности в стране.

https://ria.ru/20210416/kastro-1728660032.html

https://ria.ru/20210419/kuba-1728973363.html

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мигель диас-канель бермудес, владимир путин, куба, гавана, в мире