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Путин поздравил Бермудеса с избранием на пост первого секретаря КП Кубы
Путин поздравил Бермудеса с избранием на пост первого секретаря КП Кубы
Президент России Владимир Путин направил поздравление Мигелю Диасу-Канелю Бермудесу с избранием на пост первого секретаря Коммунистической партии Кубы, отметил... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T09:09
2021-04-20T09:22
мигель диас-канель бермудес
владимир путин
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравление Мигелю Диасу-Канелю Бермудесу с избранием на пост первого секретаря Коммунистической партии Кубы, отметил отношения стратегического партнёрства с Гаваной, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый господин Диас-Канель, примите искренние поздравления по случаю избрания на пост первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Кубы", - говорится в сообщении.Путин отметил, что решение партийного съезда подтверждает высокий политический авторитет Диаса-Канеля Бермудеса и свидетельствует о признании его заслуг перед государством."Высоко ценим отношения стратегического партнёрства с Кубой. Рассчитываю, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие конструктивного двустороннего диалога, взаимовыгодного сотрудничества во всех областях на благо наших дружественных народов", - отметил Путин.Также он поздравил Мигеля Диас-Канеля Бермудеса с днем рождения.Ранее делегаты кубинской компартии проголосовали за назначение президента страны Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса первым секретарем центрального комитета организации, теперь он занимает три ключевых политических должности в стране.
https://ria.ru/20210416/kastro-1728660032.html
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мигель диас-канель бермудес, владимир путин, куба, гавана, в мире

Путин поздравил Бермудеса с избранием на пост первого секретаря КП Кубы

09:09 20.04.2021 (обновлено: 09:22 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместное заседание президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив
Президент РФ Владимир Путин проводит совместное заседание президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравление Мигелю Диасу-Канелю Бермудесу с избранием на пост первого секретаря Коммунистической партии Кубы, отметил отношения стратегического партнёрства с Гаваной, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый господин Диас-Канель, примите искренние поздравления по случаю избрания на пост первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Кубы", - говорится в сообщении.
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Путин отметил, что решение партийного съезда подтверждает высокий политический авторитет Диаса-Канеля Бермудеса и свидетельствует о признании его заслуг перед государством.
"Высоко ценим отношения стратегического партнёрства с Кубой. Рассчитываю, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие конструктивного двустороннего диалога, взаимовыгодного сотрудничества во всех областях на благо наших дружественных народов", - отметил Путин.
Также он поздравил Мигеля Диас-Канеля Бермудеса с днем рождения.
Ранее делегаты кубинской компартии проголосовали за назначение президента страны Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса первым секретарем центрального комитета организации, теперь он занимает три ключевых политических должности в стране.
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Мигель Диас-Канель БермудесВладимир ПутинКубаГаванаВ мире
 
 
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