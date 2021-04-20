https://ria.ru/20210420/protesty-1729025026.html

CNN: в США готовятся протесты на фоне обсуждения вердикта по делу Флойда

CNN: в США готовятся протесты на фоне обсуждения вердикта по делу Флойда

Протестующие вышли на улицы американского Миннеаполиса, где проходит суд по делу об убийстве темнокожего американца Джорджа Флойда, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T03:33

2021-04-20T03:33

2021-04-20T03:33

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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Протестующие вышли на улицы американского Миннеаполиса, где проходит суд по делу об убийстве темнокожего американца Джорджа Флойда, сообщает телеканал CNN.О столкновениях в ходе акции пока не сообщается. Участники выкрикивают имя Джорджа Флойда и держат плакаты с надписью Black Lives Matter.Ранее присяжные удалились на совещание для обсуждения вердикта по делу об убийстве Флойда.Бывший полицейский Дерек Шовин обвиняется в убийстве Флойда при задержании. Инцидент произошел в мае 2020 года и вызвал широкий общественный резонанс, в США по всей стране прошли протесты против полицейского насилия и дискриминации темнокожего населения. В конце марта в Миннеаполисе начался суд над Шовином.Ранее главный судмедэксперт округа Хеннепин (штат Миннесота) Эндрю Бейкер заявил, что Флойд умер в результате применения полицейскими силовых приемов при задержании, однако этому также способствовали имевшаяся у него болезнь сердца и употребление им наркотических веществ. В то же время адвокат Шовина заявляет, что причиной смерти Флойда могли стать болезнь сердца или использование фентанила и метамфетамина.

https://ria.ru/20210419/floyd-1728954746.html

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джордж флойд, миннеаполис, сша, в мире