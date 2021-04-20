https://ria.ru/20210420/proizvodstvo-1729155011.html

Аргентина начала производство "Спутника V"

Аргентина начала производство "Спутника V"

Аргентина первой в Латинской Америке начала производство российской вакцины против коронавируса "Спутник V", в дальнейшем она может экспортироваться в страны... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T18:34

2021-04-20T18:34

2021-04-20T18:34

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

альберто фернандес

коронавирусы

кирилл дмитриев

латинская америка

российский фонд прямых инвестиций

аргентина

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Аргентина первой в Латинской Америке начала производство российской вакцины против коронавируса "Спутник V", в дальнейшем она может экспортироваться в страны Центральной и Латинской Америки, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).Отмечается, что РФПИ и партнеры осуществили трансфер технологий для Laboratorios Richmond, первая произведенная партия будет доставлена в НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи для контроля качества препарата. "Как ожидается, полномасштабное производство "Спутник V" в Аргентине начнется в июне. Вакцина, произведенная в Аргентине, в дальнейшем может быть экспортирована в другие страны Центральной и Латинской Америки", - уточнили в фонде.Президент Аргентины Альберто Фернандес, которого цитирует фонд, заявил: "Мы очень рады возможности производить вакцину "Спутник V" в Аргентине, с помощью которой мы уже защищаем наше население с превосходными результатами. Это будет большая возможность для того, чтобы продвинуться в борьбе с пандемией не только в Аргентине, но и в Латинской Америке"."Аргентина первой в Латинской Америке одобрила применение вакцины "Спутник V" и стала вакцинировать население российским препаратом. Сегодня мы рады объявить о том, что Аргентина также стала первым государством региона, где начато производство "Спутник V" благодаря партнерству между РФПИ и Laboratorios Richmond. "Спутник V" одобрен более чем в 10 странах Латинской и Центральной Америки, и производство в Аргентине позволит осуществить поставки другим нашим партнерам", - подчеркнул глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Аргентина первой из латиноамериканских стран официально зарегистрировала "Спутник V" на своей территории. Регистрация была осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization). Вакцинация российским препаратом в Аргентине началась 29 декабря 2020 года. "Спутник V" зарегистрирован в 60 странах с общим населением 3 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами препарата в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года.

https://ria.ru/20210420/italiya-1729083374.html

латинская америка

аргентина

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, альберто фернандес, коронавирусы, кирилл дмитриев, латинская америка, российский фонд прямых инвестиций, аргентина, в мире