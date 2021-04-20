Аргентина начала производство "Спутника V"
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
© Sputnik / Владислав Воднев
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Аргентина первой в Латинской Америке начала производство российской вакцины против коронавируса "Спутник V", в дальнейшем она может экспортироваться в страны Центральной и Латинской Америки, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
"РФПИ и фармацевтическая компания Laboratorios Richmond SACIF объявляют о производстве первой партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Аргентине. Аргентина стала первой страной Латинской Америки, в которой начато производство вакцины "Спутник V", - отметили в фонде.
Отмечается, что РФПИ и партнеры осуществили трансфер технологий для Laboratorios Richmond, первая произведенная партия будет доставлена в НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи для контроля качества препарата. "Как ожидается, полномасштабное производство "Спутник V" в Аргентине начнется в июне. Вакцина, произведенная в Аргентине, в дальнейшем может быть экспортирована в другие страны Центральной и Латинской Америки", - уточнили в фонде.
Президент Аргентины Альберто Фернандес, которого цитирует фонд, заявил: "Мы очень рады возможности производить вакцину "Спутник V" в Аргентине, с помощью которой мы уже защищаем наше население с превосходными результатами. Это будет большая возможность для того, чтобы продвинуться в борьбе с пандемией не только в Аргентине, но и в Латинской Америке".
"Аргентина первой в Латинской Америке одобрила применение вакцины "Спутник V" и стала вакцинировать население российским препаратом. Сегодня мы рады объявить о том, что Аргентина также стала первым государством региона, где начато производство "Спутник V" благодаря партнерству между РФПИ и Laboratorios Richmond. "Спутник V" одобрен более чем в 10 странах Латинской и Центральной Америки, и производство в Аргентине позволит осуществить поставки другим нашим партнерам", - подчеркнул глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Аргентина первой из латиноамериканских стран официально зарегистрировала "Спутник V" на своей территории. Регистрация была осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization). Вакцинация российским препаратом в Аргентине началась 29 декабря 2020 года. "Спутник V" зарегистрирован в 60 странах с общим населением 3 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами препарата в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года.