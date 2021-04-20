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Россиянин признал вину в попытке незаконного пересечения границы США
Россиянин признал вину в попытке незаконного пересечения границы США
Гражданин России Евгений Глущенко, который бы ранен в 2019 году при попытке незаконного пересечения американской границы с Мексикой, признаёт свою вину в... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-20T23:58
2021-04-20T23:58
2021-04-21T00:03
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сша
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Гражданин России Евгений Глущенко, который бы ранен в 2019 году при попытке незаконного пересечения американской границы с Мексикой, признаёт свою вину в попытке незаконно попасть в США, говорится в соглашении сторон.Сторона защиты и обвинения договорились о том, что ответчик - Евгений Глущенко - признает свою вину в возвращении в страну после депортации.На слушании во вторник Глущенко признал, что незаконно пересек границу в ноябре 2019."Я признаю свою вину", - приводит агентство Ассошиэйтед Пресс слова Глущенко.Согласно условиям сделки, он может быть приговорен к сроку, который уже отбыл под стражей. Вынесение решения суда запланировано на 29 июня.
https://ria.ru/20191025/1560237824.html
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