https://ria.ru/20210420/primore-1729052969.html

В Приморье в рухнувшем с моста джипе нашли тело девушки

В Приморье в рухнувшем с моста джипе нашли тело девушки

Спасатели нашли тело девушки во внедорожнике, упавшем в реку при обрушении моста в Приморье, сообщил РИА Новости представитель краевого государственного... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T10:58

2021-04-20T10:58

2021-04-20T10:58

анучинский район

приморский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583692382_98:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_2f667a809236a5045944e6cf499b9a58.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 20 апр - РИА Новости. Спасатели нашли тело девушки во внедорожнике, упавшем в реку при обрушении моста в Приморье, сообщил РИА Новости представитель краевого государственного учреждения по пожарной безопасности, ГО и ЧС.В воскресенье Lexus LX570, в котором ехали водитель и пять пассажирок, упал в реку Арсеньевка при обрушении самовольно возведенного моста к базе отдыха в Анучинском районе. Трем девушкам удалось выбраться, а водитель и еще две девушки пропали без вести."Достали машину, внутри труп женщины. Личность устанавливается", - сказал собеседник агентства.Водителя и еще одну девушку продолжают искать. В реке сильное течение.Краевое УМВД сообщало, что в момент падения в реку двери Lexus были заблокированы. Одна из девушек смогла разбить заднее окно и выбраться, за ней выплыли еще две девушки.

https://ria.ru/20210307/novosibirsk-1600270744.html

https://ria.ru/20210412/dolg-1727889241.html

анучинский район

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анучинский район, приморский край, происшествия