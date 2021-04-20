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В Приморье в рухнувшем с моста джипе нашли тело девушки
В Приморье в рухнувшем с моста джипе нашли тело девушки
Спасатели нашли тело девушки во внедорожнике, упавшем в реку при обрушении моста в Приморье, сообщил РИА Новости представитель краевого государственного... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T10:58
2021-04-20T10:58
анучинский район
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 20 апр - РИА Новости. Спасатели нашли тело девушки во внедорожнике, упавшем в реку при обрушении моста в Приморье, сообщил РИА Новости представитель краевого государственного учреждения по пожарной безопасности, ГО и ЧС.В воскресенье Lexus LX570, в котором ехали водитель и пять пассажирок, упал в реку Арсеньевка при обрушении самовольно возведенного моста к базе отдыха в Анучинском районе. Трем девушкам удалось выбраться, а водитель и еще две девушки пропали без вести."Достали машину, внутри труп женщины. Личность устанавливается", - сказал собеседник агентства.Водителя и еще одну девушку продолжают искать. В реке сильное течение.Краевое УМВД сообщало, что в момент падения в реку двери Lexus были заблокированы. Одна из девушек смогла разбить заднее окно и выбраться, за ней выплыли еще две девушки.
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анучинский район, приморский край, происшествия

В Приморье в рухнувшем с моста джипе нашли тело девушки

10:58 20.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 20 апр - РИА Новости. Спасатели нашли тело девушки во внедорожнике, упавшем в реку при обрушении моста в Приморье, сообщил РИА Новости представитель краевого государственного учреждения по пожарной безопасности, ГО и ЧС.
В воскресенье Lexus LX570, в котором ехали водитель и пять пассажирок, упал в реку Арсеньевка при обрушении самовольно возведенного моста к базе отдыха в Анучинском районе. Трем девушкам удалось выбраться, а водитель и еще две девушки пропали без вести.
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"Достали машину, внутри труп женщины. Личность устанавливается", - сказал собеседник агентства.
Водителя и еще одну девушку продолжают искать. В реке сильное течение.
Краевое УМВД сообщало, что в момент падения в реку двери Lexus были заблокированы. Одна из девушек смогла разбить заднее окно и выбраться, за ней выплыли еще две девушки.
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