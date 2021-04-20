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Прокуратура обжаловали приговор экс-полицейскому, ранившему девочку
Прокуратура обжаловали приговор экс-полицейскому, ранившему девочку
Прокуратура подала апелляционное представление на условный приговор бывшему полицейскому Ивану Князеву, выстрелившему в 13-летнюю девочку из травматического... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T11:36
2021-04-20T11:36
2021-04-20T11:36
москва
происшествия
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Прокуратура подала апелляционное представление на условный приговор бывшему полицейскому Ивану Князеву, выстрелившему в 13-летнюю девочку из травматического пистолета на юге Москвы, оно будет рассмотрено 26 апреля, сообщили РИА Новости в Мосгорсуде.Симоновский суд признал Князева виновным в хулиганстве с применением оружия и приговорил его к трем годам колонии условно."В суд поступило апелляционное представление, то есть жалоба прокуратуры, на приговор Князеву. Заседание назначено на 26 апреля в 14.00", - сказал собеседник агентства.В суде не уточнили, в какой части прокуратура не согласна с приговором, поскольку дело касается несовершеннолетней.Как установил суд, в ночь на 6 декабря прошлого года возле дома на Судостроительной улице страж закона, будучи не на службе и в гражданской одежде, "из хулиганских побуждений не менее четырех раз выстрелил из травматического пистолета". Одна из пуль попала в ногу 13-летней девочке – она была госпитализирована, но серьезных травм не получила.Кроме того, формально Князев три года не сможет занимать в правоохранительных органах должности, "связанные с осуществлением функций представителя власти".По данным СМИ, стрелявший в подростка сержант оказался другом и бывшим коллегой ее отца, а конфликт разгорелся якобы после застолья со спиртным.
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москва, происшествия
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости.
Прокуратура подала апелляционное представление на условный приговор бывшему полицейскому Ивану Князеву, выстрелившему в 13-летнюю девочку из травматического пистолета на юге Москвы
, оно будет рассмотрено 26 апреля, сообщили РИА Новости в Мосгорсуде.
Симоновский суд признал Князева виновным в хулиганстве с применением оружия и приговорил его к трем годам колонии условно.
"В суд поступило апелляционное представление, то есть жалоба прокуратуры, на приговор Князеву. Заседание назначено на 26 апреля в 14.00", - сказал собеседник агентства.
В суде не уточнили, в какой части прокуратура не согласна с приговором, поскольку дело касается несовершеннолетней.
Как установил суд, в ночь на 6 декабря прошлого года возле дома на Судостроительной улице страж закона, будучи не на службе и в гражданской одежде, "из хулиганских побуждений не менее четырех раз выстрелил из травматического пистолета". Одна из пуль попала в ногу 13-летней девочке – она была госпитализирована, но серьезных травм не получила.
Кроме того, формально Князев три года не сможет занимать в правоохранительных органах должности, "связанные с осуществлением функций представителя власти".
По данным СМИ, стрелявший в подростка сержант оказался другом и бывшим коллегой ее отца, а конфликт разгорелся якобы после застолья со спиртным.