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Прокуратура обжаловали приговор экс-полицейскому, ранившему девочку
Прокуратура обжаловали приговор экс-полицейскому, ранившему девочку
Прокуратура подала апелляционное представление на условный приговор бывшему полицейскому Ивану Князеву, выстрелившему в 13-летнюю девочку из травматического... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T11:36
2021-04-20T11:36
москва
происшествия
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Прокуратура подала апелляционное представление на условный приговор бывшему полицейскому Ивану Князеву, выстрелившему в 13-летнюю девочку из травматического пистолета на юге Москвы, оно будет рассмотрено 26 апреля, сообщили РИА Новости в Мосгорсуде.Симоновский суд признал Князева виновным в хулиганстве с применением оружия и приговорил его к трем годам колонии условно."В суд поступило апелляционное представление, то есть жалоба прокуратуры, на приговор Князеву. Заседание назначено на 26 апреля в 14.00", - сказал собеседник агентства.В суде не уточнили, в какой части прокуратура не согласна с приговором, поскольку дело касается несовершеннолетней.Как установил суд, в ночь на 6 декабря прошлого года возле дома на Судостроительной улице страж закона, будучи не на службе и в гражданской одежде, "из хулиганских побуждений не менее четырех раз выстрелил из травматического пистолета". Одна из пуль попала в ногу 13-летней девочке – она была госпитализирована, но серьезных травм не получила.Кроме того, формально Князев три года не сможет занимать в правоохранительных органах должности, "связанные с осуществлением функций представителя власти".По данным СМИ, стрелявший в подростка сержант оказался другом и бывшим коллегой ее отца, а конфликт разгорелся якобы после застолья со спиртным.
https://ria.ru/20210419/prigovor-1728956067.html
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60
москва, происшествия

Прокуратура обжаловали приговор экс-полицейскому, ранившему девочку

11:36 20.04.2021
 
© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Яков Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Прокуратура подала апелляционное представление на условный приговор бывшему полицейскому Ивану Князеву, выстрелившему в 13-летнюю девочку из травматического пистолета на юге Москвы, оно будет рассмотрено 26 апреля, сообщили РИА Новости в Мосгорсуде.
Симоновский суд признал Князева виновным в хулиганстве с применением оружия и приговорил его к трем годам колонии условно.
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"В суд поступило апелляционное представление, то есть жалоба прокуратуры, на приговор Князеву. Заседание назначено на 26 апреля в 14.00", - сказал собеседник агентства.
В суде не уточнили, в какой части прокуратура не согласна с приговором, поскольку дело касается несовершеннолетней.
Как установил суд, в ночь на 6 декабря прошлого года возле дома на Судостроительной улице страж закона, будучи не на службе и в гражданской одежде, "из хулиганских побуждений не менее четырех раз выстрелил из травматического пистолета". Одна из пуль попала в ногу 13-летней девочке – она была госпитализирована, но серьезных травм не получила.
Кроме того, формально Князев три года не сможет занимать в правоохранительных органах должности, "связанные с осуществлением функций представителя власти".
По данным СМИ, стрелявший в подростка сержант оказался другом и бывшим коллегой ее отца, а конфликт разгорелся якобы после застолья со спиртным.
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