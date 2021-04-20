Круглый стол, посвященный правовой защите соотечественников за рубежом
22 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол в онлайн-формате, посвященный вопросам правовой защиты соотечественников за рубежом.
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Участники:
- член Комитета по международным делам Государственной Думы РФ Антон МОРОЗОВ;
- член Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ, член-корреспондент РАН Гаджимет САФАРАЛИЕВ;
- член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Александр БРОД;
- председатель Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир ЗОРИН;
- первый заместитель председателя правления Международного общественного фонда "Российский фонд мира" Елена СУТОРМИНА;
- исполнительный директор Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, Александр УДАЛЬЦОВ;
- профессор кафедры международных отношений Киргизско-российского славянского университета Лариса ХОПЕРСКАЯ;
- председатель Координационного совета российских соотечественников в Кыргызстане Ольга ФРОЛОВА;
- директор Института русского зарубежья Сергей ПАНТЕЛЕЕВ.
В последние годы одним из важнейших направлений российской внешней политики стала защита прав и поддержка русского и русскоязычного населения. В 2020 году внесена поправка в Конституцию России (ст. 69 п. 3.), устанавливающая, что "Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности". С принятием этой поправки поддержка соотечественников приобретает новый правовой статус, становится конституционной обязанностью государства. Настало время определиться, какой из подходов к проблемам соотечественников в каждой конкретной стране должен стать базовым, кто они, наши соотечественники - демографический ресурс, отрезанный ломоть или хранители русского мира. От ответа на этот вопрос во многом зависит международный авторитет России.
Участники круглого стола обсудят проблемы, с которыми сталкиваются соотечественники за рубежом, формы и методы их правовой и гуманитарной поддержки. Также в рамках мероприятия будет представлено исследование Ларисы Хоперской об опыте работы с соотечественниками в Киргизской Республике.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- член Комитета по международным делам Государственной Думы РФ Антон МОРОЗОВ;
- член Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ, член-корреспондент РАН Гаджимет САФАРАЛИЕВ;
- член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Александр БРОД;
- председатель Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир ЗОРИН;
- первый заместитель председателя правления Международного общественного фонда "Российский фонд мира" Елена СУТОРМИНА;
- исполнительный директор Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, Александр УДАЛЬЦОВ;
- профессор кафедры международных отношений Киргизско-российского славянского университета Лариса ХОПЕРСКАЯ;
- председатель Координационного совета российских соотечественников в Кыргызстане Ольга ФРОЛОВА;
- директор Института русского зарубежья Сергей ПАНТЕЛЕЕВ.
В последние годы одним из важнейших направлений российской внешней политики стала защита прав и поддержка русского и русскоязычного населения. В 2020 году внесена поправка в Конституцию России (ст. 69 п. 3.), устанавливающая, что "Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности". С принятием этой поправки поддержка соотечественников приобретает новый правовой статус, становится конституционной обязанностью государства. Настало время определиться, какой из подходов к проблемам соотечественников в каждой конкретной стране должен стать базовым, кто они, наши соотечественники - демографический ресурс, отрезанный ломоть или хранители русского мира. От ответа на этот вопрос во многом зависит международный авторитет России.
Участники круглого стола обсудят проблемы, с которыми сталкиваются соотечественники за рубежом, формы и методы их правовой и гуманитарной поддержки. Также в рамках мероприятия будет представлено исследование Ларисы Хоперской об опыте работы с соотечественниками в Киргизской Республике.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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