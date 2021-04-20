https://ria.ru/20210420/pozhilye-1729136057.html

Собянин призвал ввести льготы для привитых от COVID-19 пожилых москвичей

Собянин призвал ввести льготы для привитых от COVID-19 пожилых москвичей

Московские власти прорабатывают программу стимулирования вакцинации пожилых людей, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T17:07

2021-04-20T17:07

2021-04-20T18:14

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Московские власти прорабатывают программу стимулирования вакцинации пожилых людей, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.Как отметил глава города, из-за пандемии коронавируса во многих странах и городах мира ввели "жесткий локдаун, что нанесло огромный ущерб предпринимателям"."Чтобы избежать подобного сценария в Москве, ТПП предлагает реализовать программу стимулирования вакцинации пожилых людей, для которых вирус представляет наибольшую угрозу", — отметил он.По словам мэра, привившиеся пожилые горожане могли бы получать дополнительные скидки в магазинах и аптеках, участвующих в программе. При этом он добавил, что программа поощрений не должна ограничиваться торговыми скидками."Москвичи старшего поколения, сделавшие прививку, могли бы получать целевую поддержку на покупку товаров и услуг повседневного спроса", — пояснил Собянин.Средства на финансирование программы он предложил собирать за счет пожертвований со стороны актива Московской торгово-промышленной палаты и другого "социально ответственного бизнеса".Правительство Москвы обеспечит необходимую для этого организационную поддержку, добавил глава города. В частности, власти используют инфраструктуру, созданную в 2020 году для программы стимулирования потребительского спроса "Миллион призов".Вакцинация в России началась в декабре: тогда прививку могли сделать определенные категории россиян. С 18 января процедура стала массовой. Накануне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что от COVID-19 привились более восьми миллионов россиян.В стране зарегистрировали три препарата для профилактики COVID-19 — "Спутник V", "ЭпиВакКорону" и "КовиВак". Первую и вторую вакцину одобрили для пожилых людей, "КовиВак" пока разрешен только лицам от 18 до 60 лет.

https://ria.ru/20210413/koronavirus-1728012436.html

https://ria.ru/20210413/privivka-1727931944.html

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“Нужно просто пойти и привиться” – Онищенко о способах защиты от COVID-19 “Нужно просто пойти и привиться” – Онищенко о способах защиты от COVID-19 2021-04-20T17:07 true PT2M27S

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