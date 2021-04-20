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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210420/pozhilye-1729136057.html
Собянин призвал ввести льготы для привитых от COVID-19 пожилых москвичей
Собянин призвал ввести льготы для привитых от COVID-19 пожилых москвичей
Московские власти прорабатывают программу стимулирования вакцинации пожилых людей, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T17:07
2021-04-20T18:14
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Московские власти прорабатывают программу стимулирования вакцинации пожилых людей, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.Как отметил глава города, из-за пандемии коронавируса во многих странах и городах мира ввели "жесткий локдаун, что нанесло огромный ущерб предпринимателям"."Чтобы избежать подобного сценария в Москве, ТПП предлагает реализовать программу стимулирования вакцинации пожилых людей, для которых вирус представляет наибольшую угрозу", — отметил он.По словам мэра, привившиеся пожилые горожане могли бы получать дополнительные скидки в магазинах и аптеках, участвующих в программе. При этом он добавил, что программа поощрений не должна ограничиваться торговыми скидками."Москвичи старшего поколения, сделавшие прививку, могли бы получать целевую поддержку на покупку товаров и услуг повседневного спроса", — пояснил Собянин.Средства на финансирование программы он предложил собирать за счет пожертвований со стороны актива Московской торгово-промышленной палаты и другого "социально ответственного бизнеса".Правительство Москвы обеспечит необходимую для этого организационную поддержку, добавил глава города. В частности, власти используют инфраструктуру, созданную в 2020 году для программы стимулирования потребительского спроса "Миллион призов".Вакцинация в России началась в декабре: тогда прививку могли сделать определенные категории россиян. С 18 января процедура стала массовой. Накануне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что от COVID-19 привились более восьми миллионов россиян.В стране зарегистрировали три препарата для профилактики COVID-19 — "Спутник V", "ЭпиВакКорону" и "КовиВак". Первую и вторую вакцину одобрили для пожилых людей, "КовиВак" пока разрешен только лицам от 18 до 60 лет.
https://ria.ru/20210413/koronavirus-1728012436.html
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“Нужно просто пойти и привиться” – Онищенко о способах защиты от COVID-19
“Нужно просто пойти и привиться” – Онищенко о способах защиты от COVID-19
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество

Собянин призвал ввести льготы для привитых от COVID-19 пожилых москвичей

17:07 20.04.2021 (обновлено: 18:14 20.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМедработники и пожилой пациент перед вакцинацией от коронавируса COVID-19 вакциной "Спутник V" в Москве
Медработники и пожилой пациент перед вакцинацией от коронавируса COVID-19 вакциной Спутник V в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Московские власти прорабатывают программу стимулирования вакцинации пожилых людей, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Как отметил глава города, из-за пандемии коронавируса во многих странах и городах мира ввели "жесткий локдаун, что нанесло огромный ущерб предпринимателям".
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"Чтобы избежать подобного сценария в Москве, ТПП предлагает реализовать программу стимулирования вакцинации пожилых людей, для которых вирус представляет наибольшую угрозу", — отметил он.
По словам мэра, привившиеся пожилые горожане могли бы получать дополнительные скидки в магазинах и аптеках, участвующих в программе. При этом он добавил, что программа поощрений не должна ограничиваться торговыми скидками.
"Москвичи старшего поколения, сделавшие прививку, могли бы получать целевую поддержку на покупку товаров и услуг повседневного спроса", — пояснил Собянин.
Средства на финансирование программы он предложил собирать за счет пожертвований со стороны актива Московской торгово-промышленной палаты и другого "социально ответственного бизнеса".
Правительство Москвы обеспечит необходимую для этого организационную поддержку, добавил глава города. В частности, власти используют инфраструктуру, созданную в 2020 году для программы стимулирования потребительского спроса "Миллион призов".
Вакцинация в России началась в декабре: тогда прививку могли сделать определенные категории россиян. С 18 января процедура стала массовой. Накануне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что от COVID-19 привились более восьми миллионов россиян.
В стране зарегистрировали три препарата для профилактики COVID-19 — "Спутник V", "ЭпиВакКорону" и "КовиВак". Первую и вторую вакцину одобрили для пожилых людей, "КовиВак" пока разрешен только лицам от 18 до 60 лет.
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
 
 
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