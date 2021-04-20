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Онлайн-конференция ко Дню пожарной охраны
Онлайн-конференция ко Дню пожарной охраны
29 апреля в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция заместителя Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Ильи ДЕНИСОВА, приуроченная ко Дню пожарной охраны, который отмечается 30 апреля.
2021-04-20T18:31
2021-04-20T18:31
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Задать вопросИз каких специалистов формируется пожарная охрана? Как организована подготовка пожарных? Каковы новейшие разработки профильных российских НИИ в области средств, техники, спецодежды? Какие законодательные инициативы относительно единых пожарных норм разработаны?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
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353
60
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Онлайн-конференция ко Дню пожарной охраны

18:31 20.04.2021
 
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29 апреля в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция заместителя Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Ильи ДЕНИСОВА, приуроченная ко Дню пожарной охраны, который отмечается 30 апреля.
Задать вопрос

Из каких специалистов формируется пожарная охрана? Как организована подготовка пожарных? Каковы новейшие разработки профильных российских НИИ в области средств, техники, спецодежды? Какие законодательные инициативы относительно единых пожарных норм разработаны?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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