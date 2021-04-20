Онлайн-конференция ко Дню пожарной охраны
29 апреля в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция заместителя Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Ильи ДЕНИСОВА, приуроченная ко Дню пожарной охраны, который отмечается 30 апреля.
Задать вопрос
Из каких специалистов формируется пожарная охрана? Как организована подготовка пожарных? Каковы новейшие разработки профильных российских НИИ в области средств, техники, спецодежды? Какие законодательные инициативы относительно единых пожарных норм разработаны?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Из каких специалистов формируется пожарная охрана? Как организована подготовка пожарных? Каковы новейшие разработки профильных российских НИИ в области средств, техники, спецодежды? Какие законодательные инициативы относительно единых пожарных норм разработаны?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru