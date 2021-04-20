https://ria.ru/20210420/pozharnayaokhrana-1729154263.html

Онлайн-конференция ко Дню пожарной охраны

Онлайн-конференция ко Дню пожарной охраны

29 апреля в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция заместителя Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Ильи ДЕНИСОВА, приуроченная ко Дню пожарной охраны, который отмечается 30 апреля.

2021-04-20T18:31

2021-04-20T18:31

2021-04-20T18:31

анонсы

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Задать вопросИз каких специалистов формируется пожарная охрана? Как организована подготовка пожарных? Каковы новейшие разработки профильных российских НИИ в области средств, техники, спецодежды? Какие законодательные инициативы относительно единых пожарных норм разработаны?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы