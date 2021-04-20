https://ria.ru/20210420/pozhar-1729157785.html

Пожар в московском автосервисе потушили

Пожар в московском автосервисе потушили

Крупный пожар в одноэтажном здании автосервиса в Пресненском районе Москвы ликвидирован, информации о пострадавших нет, сообщает пресс-служба столичного главка... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T18:47

2021-04-20T18:47

2021-04-20T18:47

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Крупный пожар в одноэтажном здании автосервиса в Пресненском районе Москвы ликвидирован, информации о пострадавших нет, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.Ранее сообщалось, что в Пресненском районе Москвы загорелся автосервис. В 18:05 пожар был локализован."В 18:31 пожар ликвидирован, сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

москва

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Кадры пожара в автосервисе возле Москва-Сити Автосервис горит около Москва-Сити на улице Ермакова Роща. Площадь пожара выясняется. На месте работают экстренные службы. 2021-04-20T18:47 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия