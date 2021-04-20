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Пожар в московском автосервисе потушили
Пожар в московском автосервисе потушили
Крупный пожар в одноэтажном здании автосервиса в Пресненском районе Москвы ликвидирован, информации о пострадавших нет, сообщает пресс-служба столичного главка... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T18:47
2021-04-20T18:47
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Крупный пожар в одноэтажном здании автосервиса в Пресненском районе Москвы ликвидирован, информации о пострадавших нет, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.Ранее сообщалось, что в Пресненском районе Москвы загорелся автосервис. В 18:05 пожар был локализован."В 18:31 пожар ликвидирован, сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Кадры пожара в автосервисе возле Москва-Сити
Автосервис горит около Москва-Сити на улице Ермакова Роща. Площадь пожара выясняется. На месте работают экстренные службы.
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видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия
Пожар в московском автосервисе потушили
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Крупный пожар в одноэтажном здании автосервиса в Пресненском районе Москвы ликвидирован, информации о пострадавших нет, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
2021-04-20T18:47
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Пожар в московском автосервисе потушили

18:47 20.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Александр Кожохин
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Крупный пожар в одноэтажном здании автосервиса в Пресненском районе Москвы ликвидирован, информации о пострадавших нет, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
Ранее сообщалось, что в Пресненском районе Москвы загорелся автосервис. В 18:05 пожар был локализован.
"В 18:31 пожар ликвидирован, сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
 
 
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