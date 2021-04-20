https://ria.ru/20210420/pozhar-1729157785.html
Пожар в московском автосервисе потушили
Пожар в московском автосервисе потушили
Крупный пожар в одноэтажном здании автосервиса в Пресненском районе Москвы ликвидирован, информации о пострадавших нет, сообщает пресс-служба столичного главка... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T18:47
2021-04-20T18:47
2021-04-20T18:47
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_0:18:3000:1706_1920x0_80_0_0_5092ce35083ff8adda6ebcd2e4a9388d.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Крупный пожар в одноэтажном здании автосервиса в Пресненском районе Москвы ликвидирован, информации о пострадавших нет, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.Ранее сообщалось, что в Пресненском районе Москвы загорелся автосервис. В 18:05 пожар был локализован."В 18:31 пожар ликвидирован, сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_351:0:2650:1724_1920x0_80_0_0_25b5f17a3f7b9e0ec807db07a771910d.jpg
Кадры пожара в автосервисе возле Москва-Сити
Автосервис горит около Москва-Сити на улице Ермакова Роща. Площадь пожара выясняется. На месте работают экстренные службы.
2021-04-20T18:47
true
PT0M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия