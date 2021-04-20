https://ria.ru/20210420/pozhar-1729147217.html
В Москве загорелся автосервис
В Москве загорелся автосервис
Здание автосервиса загорелось в Пресненском районе Москвы, площадь возгорания уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T17:55
2021-04-20T17:55
2021-04-20T18:41
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Здание автосервиса загорелось в Пресненском районе Москвы, площадь возгорания уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС."По адресу: улица Ермакова роща, дом 7Б, строение 4 происходит возгорание в одноэтажном автосервисе", - сказал собеседник агентства.По его словам, на место пожара уже прибыли дежурные подразделения. Площадь возгорания выясняется.
https://ria.ru/20210417/pozhar-1728761318.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Кадры пожара в автосервисе возле Москва-Сити
Автосервис горит около Москва-Сити на улице Ермакова Роща. Площадь пожара выясняется. На месте работают экстренные службы.
2021-04-20T17:55
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PT0M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия