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В Москве загорелся автосервис
В Москве загорелся автосервис
Здание автосервиса загорелось в Пресненском районе Москвы, площадь возгорания уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T17:55
2021-04-20T18:41
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Здание автосервиса загорелось в Пресненском районе Москвы, площадь возгорания уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС."По адресу: улица Ермакова роща, дом 7Б, строение 4 происходит возгорание в одноэтажном автосервисе", - сказал собеседник агентства.По его словам, на место пожара уже прибыли дежурные подразделения. Площадь возгорания выясняется.
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Кадры пожара в автосервисе возле Москва-Сити
Автосервис горит около Москва-Сити на улице Ермакова Роща. Площадь пожара выясняется. На месте работают экстренные службы.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

В Москве загорелся автосервис

17:55 20.04.2021 (обновлено: 18:41 20.04.2021)
 
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Здание автосервиса загорелось в Пресненском районе Москвы, площадь возгорания уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"По адресу: улица Ермакова роща, дом 7Б, строение 4 происходит возгорание в одноэтажном автосервисе", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на место пожара уже прибыли дежурные подразделения. Площадь возгорания выясняется.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
 
 
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