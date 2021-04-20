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В Нижегородской области ликвидировали открытое горение в жилом доме
В Нижегородской области ликвидировали открытое горение в жилом доме
Открытое горение в доме в Нижегородской области, где взорвался газ и вспыхнул пожар, ликвидировано, сообщает МЧС России. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T01:34
2021-04-20T01:34
2021-04-20T01:34
взрыв в жилом доме в нижегородской области
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижегородская область
происшествия
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Открытое горение в доме в Нижегородской области, где взорвался газ и вспыхнул пожар, ликвидировано, сообщает МЧС России.Как ранее сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, взрыв газа произошел в трехэтажном жилом доме на улице Новоселова в селе Маргуша в Дальнеконстантиновском районе вечером в понедельник. Произошло частичное обрушение четырех квартир на втором и третьем этажах. На месте происшествия возник пожар на площади около 1200 квадратных метров. По данным МЧС, пострадали семь человек: четыре взрослых и три ребенка, судьба одного ребенка остается неизвестной."В 01.05 открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20210411/proisshestviya-1727804119.html
нижегородская область
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
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взрыв в жилом доме в нижегородской области, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, происшествия