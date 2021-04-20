https://ria.ru/20210420/pokhorony-1729069167.html

В Новочеркасске начались похороны погибших в ДТП подростков

В Новочеркасске начались похороны погибших в ДТП подростков

Двух подростков, погибших в крупном ДТП в Новочеркасске Ростовской области, хоронят во вторник на местном кладбище, похороны еще троих состоятся в среду,... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T12:02

2021-04-20T12:02

2021-04-20T17:37

дтп под ростовом-на-дону

ростовская область

новочеркасск

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 апр — РИА Новости, Юлия Насулина. Двух подростков, погибших в крупном ДТП в Новочеркасске Ростовской области, хоронят во вторник на местном кладбище, похороны еще троих состоятся в среду, сообщил РИА Новости представитель администрации города."Двух подростков у нас хоронят сегодня, остальных — завтра", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что единственный выживший в аварии остается в коме в крайне тяжелом состоянии.Рано утром 18 апреля легковой автомобиль врезался в дерево в районе Машиностроительного переулка в Новочеркасске. В машине было шесть подростков 14-15 лет, пять из них погибли, еще один попал в реанимацию. Как сообщали источники РИА Новости, накануне ДТП подростки отмечали день рождения одного из членов компании, а потом сели в машину пьяными. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения. Во вторник в Новочеркасске объявлен общегородской траур.

https://ria.ru/20210418/novocherkassk-1728818968.html

ростовская область

новочеркасск

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дтп под ростовом-на-дону, ростовская область, новочеркасск, происшествия